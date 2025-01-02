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Haberler Yaşam WEDNESDAY YENİ SEZON: Netflix'den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:38

WEDNESDAY YENİ SEZON: Netflix'den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, ilk sezonuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde eden yapımın ilk sezonun ardından izleyiciler, Wednesday Addams'ın yeni maceralarını heyecanla bekliyorlar. Peki; Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Netflix'den yapılan açıklama!

WEDNESDAY YENİ SEZON: Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday, ilk sezonuyla yakaladığı başarının ardından ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun çekimlerinin tamamlanmasının ardından Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceraları merak ediliyor. Peki; Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY YENİ SEZON: Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!

İzleyicileri gotik atmosferi, kara mizahı ve büyüleyici karakterleriyle ekrana kilitleyen Wednesday başarılı geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonu ile dönüş yapmaya hazırlanıyor. Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu.

Dizinin ilk sezonu, yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde etti ve platformun en popüler yapımlarından biri oldu. Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakteri, kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

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WEDNESDAY YENİ SEZON: Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

WEDNESDAY YENİ SEZON: Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

WEDNESDAY YENİ SEZON: Netflix’den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?

WEDNESDAY 2. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Jenna Ortega (Wednesday Addams)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Fred Armisen (Fester)

Gwendoline Christie (Larissa Weems)

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