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WEDNESDAY YENİ SEZON: Netflix'den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
16:38
WEDNESDAY YENİ SEZON: Netflix'den sevindiren haber! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?
Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, ilk sezonuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Yayınlandığı ilk haftada dünya çapında milyonlarca izlenme saati elde eden yapımın ilk sezonun ardından izleyiciler, Wednesday Addams'ın yeni maceralarını heyecanla bekliyorlar. Peki; Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, Netflix'den yapılan açıklama!