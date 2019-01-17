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  • WhatsApp'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...

'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...

'ta büyük bir güvenlik açığı ortaya çıkarıldı. Eğer Whatsapp'ta bu ayarı açmadıysanız hemen açın. Yoksa başınız belaya girebilir..

Giriş Tarihi: 17.01.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 18:39
WhatsApp'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...

'ta çok büyük bir güvenlik açığı bulundu. Bu ayar açık değilse hemen açın, yoksa başınız her an yanabilir!

WhatsApp'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...

'ta ortaya çıkan bir hata kullanıcıları çıldırttı.

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WhatsApp'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...

Tüm sohbet kayıtlarını kendi kendine silen 'ta kullanıcılar farkında olmadan tüm sohbet arşivini her an kaybedebilir.

Bu nedenle önce Ayarlar'a girin.

WhatsApp'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...

Ardından Sohbetler'e tıklayın.

WhatsApp'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...

Şimdi de Sohbet Yedeği'ne dokunun.

WhatsApp'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...

Hemen 'Şimdi Yedekle'ye basın. Bu ayar kapalı olduğunda sohbet kayıtlarınızın başına bir şey gelirse geri dönüşü yok, unutmayın!

Ancak durun, daha bitmedi!

WhatsApp'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...

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