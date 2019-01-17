WhatsApp'ta bu ayarı hemen açın! Başınız belada...

Whatsapp'ta büyük bir güvenlik açığı ortaya çıkarıldı. Eğer Whatsapp'ta bu ayarı açmadıysanız hemen açın. Yoksa başınız belaya girebilir.. WhatsApp'ta çok büyük bir güvenlik açığı bulundu. Bu ayar açık değilse hemen açın, yoksa başınız her an yanabilir! WhatsApp'ta ortaya çıkan bir hata kullanıcıları çıldırttı. Tüm sohbet kayıtlarını kendi kendine silen WhatsApp'ta kullanıcılar farkında olmadan tüm sohbet arşivini her an kaybedebilir. Ardından Sohbetler'e tıklayın. Şimdi de Sohbet Yedeği'ne dokunun. Hemen 'Şimdi Yedekle'ye basın. Bu ayar kapalı olduğunda sohbet kayıtlarınızın başına bir şey gelirse geri dönüşü yok, unutmayın! WhatsApp çok önemli bir güncelleme aldı. Bakın WhatsApp'a gelen yeni bomba özellik ne işinize yarayacak?