HaberlerYaşamXiaomi'nin bu telefonları Android 12 güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.02.2021 13:01Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:29
Xiaomi'nin bu telefonları Android 12 güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı!
Xiaomi'nin MIUI 12.5 güncellemesi büyük merakla bekleniyor. Global olarak resmen açıklanan yeni güncelleme yakın zamanda son kullanıcılarla buluşacak. Diğer yandan Xiaomi, MIUI 13 ve Android 12 için de hazırlıklar yapıyor. Android 12 güncellemesini alacak olan Xiaomi, Redmi ve Poco telefonların listesi sızdırıldı. Bakın Android'in en son sürümü hangi Xiaomi telefonlara geliyor...