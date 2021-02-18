Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Xiaomi'nin bu telefonları Android 12 güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 18.02.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:29

'nin bu telefonları 12 güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı!

'nin MIUI 12.5 güncellemesi büyük merakla bekleniyor. Global olarak resmen açıklanan yeni güncelleme yakın zamanda son kullanıcılarla buluşacak. Diğer yandan Xiaomi, MIUI 13 ve 12 için de hazırlıklar yapıyor. Android 12 güncellemesini alacak olan Xiaomi, ve telefonların listesi sızdırıldı. Bakın Android'in en son sürümü hangi Xiaomi telefonlara geliyor...

Xiaomi'nin bu telefonları Android 12 güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı!

yazılım güncellemesi konusunda sıkı bir politika izliyor. Çinli teknoloji devi, MIUI 12.5 güncellemesinin beta testini gerçekleştiriyor. Yakın dönemde yeni arayüz beta aşamasından çıkacak ve son kullanıcılar için dağıtılmaya başlanacak. Fakat Xiaomi sadece MIUI 12.5 ve 11'le ilgilenmiyor. Pekin merkezli üretici MIUI 13 ve Android 12 için de yoğun bir hazırlık yapıyor.

Xiaomi'nin bu telefonları Android 12 güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı!

Yeni yayınlanan raporlara göre , 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesini hızlı şekilde kullanıcılara sunmak istiyor. MIUI 13'teki yenilikler şimdilik bilinmiyor. Bunu önümüzdeki haftalarda öğreneceğiz. Fakat Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesini alacak olan Xiaomi, ve modellerine ait liste internette dolanıyor. İşte Android 12'ye güncellenecek olan Xiaomi telefonlar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Xiaomi'nin bu telefonları Android 12 güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı!

REDMI MODELLERİ

K30

Redmi K30i

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Ultra

Xiaomi'nin bu telefonları Android 12 güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı!

K30S

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9 serisi

Redmi Note 9 Pro serisi

Xiaomi'nin bu telefonları Android 12 güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı!

9 ile 9 Prime

Redmi 9A ve 9AT

Redmi 9C NFC

Redmi9i

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro

SON DAKİKA