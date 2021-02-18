Xiaomi'nin bu telefonları Android 12 güncellemesini alacak! Liste ortaya çıktı!

Xiaomi yazılım güncellemesi konusunda sıkı bir politika izliyor. Çinli teknoloji devi, MIUI 12.5 güncellemesinin beta testini gerçekleştiriyor. Yakın dönemde yeni arayüz beta aşamasından çıkacak ve son kullanıcılar için dağıtılmaya başlanacak. Fakat Xiaomi sadece MIUI 12.5 ve Android 11'le ilgilenmiyor. Pekin merkezli üretici MIUI 13 ve Android 12 için de yoğun bir hazırlık yapıyor.