Yabancı Sinema: Turist bu akşam ekranlarda! Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

TURİST FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikaye, kırık kalbinin acısından kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı bir turist, Frank (Depp)'in etrafında şekilleniyor. Olağanüstü bir kadın olan Elise (Jolie)'nin yoluna çıkmasıyla işler değişir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.