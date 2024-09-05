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Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 15:31

Yabancı Sinema: Turist bu akşam ekranlarda! Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarcker'ın oturduğu Turist (The Tourist) bu akşam ekranlara geliyor! Altın Küre ödüllü dram, gerilim kategorilerinde yer alan filmi izlemek isteyen vatandaşlar filmle ilgili çalışmalarını arama motorlarında sürdürüyor. İlk kez 2010 yılında sinemalarda gösterime giren filmin konusu ve oyuncuları merak konusu. Peki, Turist filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

Yabancı Sinema: Turist bu akşam ekranlarda! Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

Başrolünde Johnny Deep ve Angelina Jolie'nin yer aldığı Turist filmi 5 Eylül 2024 akşamı 20:00'da SHOW TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Amerikalı bir turistin sevdiği kadını işlediği bir suçu örtmek için kullanmasını konu alan film ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte, Turist filminin konusu ve oyuncuları haberin devamında...

Yabancı Sinema: Turist bu akşam ekranlarda! Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

TURİST FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikaye, kırık kalbinin acısından kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı bir turist, Frank (Depp)'in etrafında şekilleniyor. Olağanüstü bir kadın olan Elise (Jolie)'nin yoluna çıkmasıyla işler değişir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.

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Yabancı Sinema: Turist bu akşam ekranlarda! Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

TURİST FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Johnny Depp
Angelina Jolie
Paul Bettany
Steven Berkoff
Timothy Dalton
Rufus Sewell
Bruno Wolkowitch

Yabancı Sinema: Turist bu akşam ekranlarda! Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

TURİST FİLMİ NEREDE ve NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Turist filminin çekimleri 23 Şubat 2010'da Paris'te sadece Angelina Jolie ile başlamış; Johnny Depp'le 1 Mart'ta Venedik'e taşınmıştır.

Yabancı Sinema: Turist bu akşam ekranlarda! Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?
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