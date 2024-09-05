Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
15:31
Yabancı Sinema: Turist bu akşam ekranlarda! Turist filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?
Yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarcker'ın oturduğu Turist (The Tourist) bu akşam ekranlara geliyor! Altın Küre ödüllü dram, gerilim kategorilerinde yer alan filmi izlemek isteyen vatandaşlar filmle ilgili çalışmalarını arama motorlarında sürdürüyor. İlk kez 2010 yılında sinemalarda gösterime giren filmin konusu ve oyuncuları merak konusu. Peki, Turist filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?