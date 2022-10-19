Yağız Can Konyalı kimdir? Tuzak dizisinin Mete’si Yağız Can Konyalı kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte dizileri ve filmleri

TV8 ekranlarının yeni dizisi Tuzak ilk bölümü ile bu akşam seyirci karşısında olacak. Tuzak oyuncuları arasında oldukça popüler isimler yer alıyor. Dizide "Mete" karakterine hayat verecek oyuncu Yağız Can Konyalı dizileri ve filmleri ile araştırılmaya başladı. Daha önce birçok popüler yapımda yer alan ünlü oyuncunun projede yer alması hayranlarını sevindirdi. İlk bölümün ardından Tuzak Mete kimdir, hagi oyuncu oynuyor sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Yağız Can Konyalı kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte, hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler…