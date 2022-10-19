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Haberler Yaşam Yağız Can Konyalı kimdir? Tuzak dizisinin Mete’si Yağız Can Konyalı kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 19.10.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 15:43

Yağız Can Konyalı kimdir? Tuzak dizisinin Mete’si Yağız Can Konyalı kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte dizileri ve filmleri

TV8 ekranlarının yeni dizisi Tuzak ilk bölümü ile bu akşam seyirci karşısında olacak. Tuzak oyuncuları arasında oldukça popüler isimler yer alıyor. Dizide "Mete" karakterine hayat verecek oyuncu Yağız Can Konyalı dizileri ve filmleri ile araştırılmaya başladı. Daha önce birçok popüler yapımda yer alan ünlü oyuncunun projede yer alması hayranlarını sevindirdi. İlk bölümün ardından Tuzak Mete kimdir, hagi oyuncu oynuyor sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Yağız Can Konyalı kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte, hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler…

Yağız Can Konyalı kimdir? Tuzak dizisinin Mete’si Yağız Can Konyalı kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte dizileri ve filmleri

Tuzak dizisi oyuncuları arasında yer alan Yağız Can Konyalı Mete karakterine hayat veriyor. Tuzak Mete kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Genç bir kadroya sahip dizi her hafta Çarşamba akşamları yayında olacak. Yağız Can Konyalı kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim, nereli gibi sorular yanıt arıyor. İşte, Tuzak dizisinin Mete'si Yağız Can Konyalı dizileri ve filmleri…

Yağız Can Konyalı kimdir? Tuzak dizisinin Mete’si Yağız Can Konyalı kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte dizileri ve filmleri

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI

Akın Akınözü'nün Umut, Bensu Soral'ın Ceren karakterine hayat verdiği Tuzak dizisinin oyuncu kadrosunda;

Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler yer alıyor.

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Yağız Can Konyalı kimdir? Tuzak dizisinin Mete’si Yağız Can Konyalı kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte dizileri ve filmleri

TUZAK METE – YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

20 Eylül 1991 İstanbul doğumlu Yağız Can Konyalı aslen Trabzonlu.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı. 2015'te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Yağız Can Konyalı kimdir? Tuzak dizisinin Mete’si Yağız Can Konyalı kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte dizileri ve filmleri

YAĞIZ CAN KONYALI DİZİLERİ VE FİLMLERİ

İlk Aşk

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Kor

Adı Mutluluk

Takım: Mahalle Aşkına

Ateş

Bizim Hikaye

Aşk Ağlatır

Arıza

Fatma

Av

Erkek Severse

Katakulli

Tuzak

Yağız Can Konyalı kimdir? Tuzak dizisinin Mete’si Yağız Can Konyalı kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte dizileri ve filmleri

TUZAK DİZİ KONUSU

Tuzak dizisinde çocuklukları ellerinden alınan üç kardeş Umut, Mahir ve Umay'ın intikam hikayesi anlatılıyor.

Kimin iyi kimin kötü, kimin gerçek kimin sahte olduğu karıştığı bu dünyada ortak bir amaç için birleşmiş üç kardeş Umut Mahir ve Umay'ın hiç de sandıkları gibi bir bağları olmadığını keşfederken, birbirlerine uzak, babalarının onayını ve konforlu hayatlarını birbirlerinden daha çok sevdiklerini zanneden Ceren, Güven ve Mete kardeşlerin ortak düşmana karşı nasıl birbirlerine bağlandıklarını izleyeceğiz.

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