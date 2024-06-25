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Haberler Yaşam YALAN 4. BÖLÜM İZLE HD | KANAL D ile Yalan dizisi yeni bölüm kesintisiz izle ekranında
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 06:08

YALAN 4. BÖLÜM İZLE HD | KANAL D ile Yalan dizisi yeni bölüm kesintisiz izle ekranında

Kanal D dizisi Yalan 24 Haziran Pazartesi yeni bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Feyyaz Duman, Atakan Hoşgören ve Yeşim Ceren Bozoğlu yer alıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde bu hafta Melike'nin şüpheleri bu sefer de Hülya'nın sunduğu kanıtlarla sönüyor ve artık kendi yolunu çizmeye karar veren Melike, Hülya'nın iş teklifini değerlendirmeye karar veriyor. Peki, Yalan yeni bölümde neler olacak? İşte, Yalan 4. bölüm izle!

YALAN 4. BÖLÜM İZLE HD | KANAL D ile Yalan dizisi yeni bölüm kesintisiz izle ekranında

Ekranların yeni dizisi Yalan, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde izleyenleri heyecanlandıran sahnelere yer veriliyor. Peki, Yalan dizisi yeni bölümünde neler olacak? İşte, Kanal D ile Yalan 4. Bölüm izle!

YALAN 4. BÖLÜM İZLE HD | KANAL D ile Yalan dizisi yeni bölüm kesintisiz izle ekranında

YALAN 4. BÖLÜM İZLE

Yalan dizisinin 24 Haziran 2024 Pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

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YALAN 4. BÖLÜM İZLE HD | KANAL D ile Yalan dizisi yeni bölüm kesintisiz izle ekranında

YALAN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizisi Yalan yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike'nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

YALAN 4. BÖLÜM İZLE HD | KANAL D ile Yalan dizisi yeni bölüm kesintisiz izle ekranında

Melike'nin şüpheleri bu sefer de Hülya'nın sunduğu kanıtlarla söner. Artık kendi yolunu çizmeye karar veren Melike, Hülya'nın iş teklifini değerlendirir. Duru, Melike hakkındaki karanlık gerçeği öğrenerek alt üst olur. Kerim, ağabeyinin dosyası ile ilgili yeni ipuçları yakalamaya çalışırken, Haluk'a istemeden büyük bir koz verir. Zehra'nın davetinde Melike'nin aileye yakınlaşmasıyla, Kadir ve Seher arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Melike tüm şüphelerini bastırmış kendi yoluna gideceğinden eminken, Duru'yla ilgili öğrendiği büyük gerçek Melike'yi tekrar ateşler. Peki, Berrin'in Duru'yla ilgili sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mıdır?

YALAN 4. BÖLÜM İZLE HD | KANAL D ile Yalan dizisi yeni bölüm kesintisiz izle ekranında

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

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