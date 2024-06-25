YALAN 4. BÖLÜM İZLE HD | KANAL D ile Yalan dizisi yeni bölüm kesintisiz izle ekranında

Melike'nin şüpheleri bu sefer de Hülya'nın sunduğu kanıtlarla söner. Artık kendi yolunu çizmeye karar veren Melike, Hülya'nın iş teklifini değerlendirir. Duru, Melike hakkındaki karanlık gerçeği öğrenerek alt üst olur. Kerim, ağabeyinin dosyası ile ilgili yeni ipuçları yakalamaya çalışırken, Haluk'a istemeden büyük bir koz verir. Zehra'nın davetinde Melike'nin aileye yakınlaşmasıyla, Kadir ve Seher arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Melike tüm şüphelerini bastırmış kendi yoluna gideceğinden eminken, Duru'yla ilgili öğrendiği büyük gerçek Melike'yi tekrar ateşler. Peki, Berrin'in Duru'yla ilgili sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mıdır?