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YALAN 4. BÖLÜM İZLE HD | KANAL D ile Yalan dizisi yeni bölüm kesintisiz izle ekranında
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
06:08
YALAN 4. BÖLÜM İZLE HD | KANAL D ile Yalan dizisi yeni bölüm kesintisiz izle ekranında
Kanal D dizisi Yalan 24 Haziran Pazartesi yeni bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Feyyaz Duman, Atakan Hoşgören ve Yeşim Ceren Bozoğlu yer alıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde bu hafta Melike'nin şüpheleri bu sefer de Hülya'nın sunduğu kanıtlarla sönüyor ve artık kendi yolunu çizmeye karar veren Melike, Hülya'nın iş teklifini değerlendirmeye karar veriyor. Peki, Yalan yeni bölümde neler olacak? İşte, Yalan 4. bölüm izle!