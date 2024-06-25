YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

YALAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melike'nin şüpheleri bu sefer de Hülya'nın sunduğu kanıtlarla söner. Artık kendi yolunu çizmeye karar veren Melike, Hülya'nın iş teklifini değerlendirir. Duru, Melike hakkındaki karanlık gerçeği öğrenerek alt üst olur. Kerim, ağabeyinin dosyası ile ilgili yeni ipuçları yakalamaya çalışırken, Haluk'a istemeden büyük bir koz verir.