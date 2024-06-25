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YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
06:09
YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Yalan dizisi ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla gündemde. Son bölümde Melike tüm şüphelerini bastırmış kendi yoluna gideceğinden eminken, Duru'yla ilgili öğrendiği büyük gerçek Melike'yi tekrar ateşlemişti. PEki gelecek bölümde neler olacak? İşte, Yalan 5. Bölüm fragman detayları!