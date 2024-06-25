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Haberler Yaşam YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 06:09

YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Yalan dizisi ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla gündemde. Son bölümde Melike tüm şüphelerini bastırmış kendi yoluna gideceğinden eminken, Duru'yla ilgili öğrendiği büyük gerçek Melike'yi tekrar ateşlemişti. PEki gelecek bölümde neler olacak? İşte, Yalan 5. Bölüm fragman detayları!

YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Feyyaz Duman, Atakan Hoşgören ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalan, yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Sevilen dizinin ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusu yanıt arıyor. İşte, Yalan 5. Bölüm fragmanı!

YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

YALAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melike'nin şüpheleri bu sefer de Hülya'nın sunduğu kanıtlarla söner. Artık kendi yolunu çizmeye karar veren Melike, Hülya'nın iş teklifini değerlendirir. Duru, Melike hakkındaki karanlık gerçeği öğrenerek alt üst olur. Kerim, ağabeyinin dosyası ile ilgili yeni ipuçları yakalamaya çalışırken, Haluk'a istemeden büyük bir koz verir.

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YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Zehra'nın davetinde Melike'nin aileye yakınlaşmasıyla, Kadir ve Seher arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Melike tüm şüphelerini bastırmış kendi yoluna gideceğinden eminken, Duru'yla ilgili öğrendiği büyük gerçek Melike'yi tekrar ateşler. Peki, Berrin'in Duru'yla ilgili sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mıdır?

YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI

Yalan yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yalan/fragmanlar

YALAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D ile Yalan dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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