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YALI ÇAPKINI 100.BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
10:04
YALI ÇAPKINI 100.BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara geldi. Ferit ve Seyran'ın hikayesi yeni gelişmelerle ilerliyor. Cuma akşamları yayınlanan diziyi yakından takip edenler, son bölüm sonrası haftaya ki bölümden kareleri araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?