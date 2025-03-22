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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 100.BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 00:29 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:29

YALI ÇAPKINI 100.BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını 99. bölümüyle ekranlara geldi. Ferit ve Seyran'ın hikayesi yeni gelişmelerle ilerliyor. Cuma akşamları yayınlanan diziyi yakından takip edenler, son bölüm sonrası haftaya ki bölümden kareleri araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 100.BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta! Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla beklerken gözler Star TV'ye çevrildi. Peki, Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, izleyicileri neler bekliyor? İşte ayrıntılar…

YALI ÇAPKINI 100.BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ile takip edilen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.Diziye dair fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

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YALI ÇAPKINI 100.BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

YALI ÇAPKINI 99. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

YALI ÇAPKINI 100.BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Seyran, sonunda mutluluğa adım atarak evlenir. Ancak bu yeni başlangıç, aile içinde çeşitli gerilimleri de beraberinde getirir. Kutlama gecesinde tüm aile bir araya gelir. Ancak eğlenceyi gölgeleyen bir olay yaşanır: Serpil'in geçmişi, ailenin peşini bırakmaz.

YALI ÇAPKINI 100.BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Öte yandan Ferit ve Seyran, hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bir kız çocuğuna koruyucu aile olmayı planlayan çift, Zehra ile tanışır. Küçük Zehra'nın hikâyesi, Seyran'ı derinden etkiler ve annesinin neden onu bıraktığını öğrenmek ister. Yaptığı araştırmalar sonucunda Zehra'nın annesine ulaşan çift, büyük bir gerçekle yüzleşmeye hazırlanır.