Haberler Yaşam Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayında | Seyran’ın öpücüğü bile durduramadı, Ferit kendi bildiğini okudu!

Giriş Tarihi: 19.12.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 21:58

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayında | Seyran’ın öpücüğü bile durduramadı, Ferit kendi bildiğini okudu!

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını 13. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Heyecanı arşa çıkaran final sahnesinin ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusuydu. Merakla beklenen Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölüm fragmanına Seyran'ın tüm çabasına rağmen Ferit'in New York'a gitmesi damga vurdu. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle!