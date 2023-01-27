Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izle: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin 19. Bölümünde, Kazım Ağa Ferit'e hesap sormaya gider. Tam o sırada Pelin'in görüştüğü adamın dayısı çıkagelir. Silahların patladığı son sahne sonrası kim vuruldu sorusunun yanıtı merak konusu olur. Son bölümün hemen ardından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle ekranı.