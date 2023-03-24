Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı izle ekranı: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı izle linki dizinin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını son olarak 25. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin son bölümünde İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip bulur ve Suna'yı Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı için arama motorlarına yöneldi. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 26. bölüm fragmanı izle ekranı…