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Yalı Çapkını 71. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle yayında!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
20:34
Yalı Çapkını 71. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle yayında!
Yalı Çapkını her hafta Cuma Akşamı Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yapımda bu hafta Seyran hastalığından Ferit'in haberdar olmaması için yoğun çaba harcar. Kazım'a büyük bir öfke duyan Esme, sinirini Zerrin'den çıkarır. İşte, Yalı Çapkını 71. Son bölüm izle!