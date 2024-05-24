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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 71. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle yayında!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 20:34

Yalı Çapkını 71. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle yayında!

Yalı Çapkını her hafta Cuma Akşamı Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yapımda bu hafta Seyran hastalığından Ferit'in haberdar olmaması için yoğun çaba harcar. Kazım'a büyük bir öfke duyan Esme, sinirini Zerrin'den çıkarır. İşte, Yalı Çapkını 71. Son bölüm izle!

Yalı Çapkını 71. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle yayında!

Yalı Çapkını yeni bölümü ile gündemde. Olan biteni öğrenen Seyran ve Suna annelerine destek olmaya çalışırlar. Babasından hiçbir zaman beklediği takdiri göremeyen Orhan bu duruma çok üzülürken, Ferit onun yanında olduğunu hissettirir. İşte, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 71. Bölüm bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında!

Yalı Çapkını 71. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle yayında!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

Star TV Yalı Çapkını dizisi, 71. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

24 Mayıs 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz.

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Yalı Çapkını 71. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle yayında!

Yalı Çapkını 71. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/@YaliCapkiniDizi

https://www.startv.com.tr/

Yalı Çapkını 71. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle yayında!

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı, ekranlara gelen son bölümün ardından paylaşılması bekleniyor.

Yalı Çapkını 71. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle yayında!

YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM ÖZETİ!

Seyran hastalığından Ferit'in haberdar olmaması için yoğun çaba harcar. Kazım'a büyük bir öfke duyan Esme, sinirini Zerrin'den çıkarır. Fakat hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır.

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