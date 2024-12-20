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YALI ÇAPKINI 88. BÖLÜM İZLE || Star TV canlı yayın ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 20.12.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
18:48
YALI ÇAPKINI 88. BÖLÜM İZLE || Star TV canlı yayın ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça
Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını 88. bölümü tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri ile yayında. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yapımın 20 Aralık 2024 tarihli bu haftaki bölümde, Korhanlar büyük bir krizin ortasında kalırken, Ferit ailesini finansal bir yıkımdan kurtarmak için ipuçlarının peşine düşer. İşte Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle linki ve tüm detaylar...