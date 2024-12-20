YALI ÇAPKINI 88. BÖLÜM İZLE || Star TV canlı yayın ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça

3. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Yalı Çapkını 88. bölüm izle ekranı ile gündemde. Ferit ve Seyran arasındaki gerginliklerin yanı sıra, yaşanan duygusal anlar ve sürpriz gelişmelerle izleyicileri ekran başına bağlamaya devam eden yapımın barollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. 20 Aralık 2024 tarihli bu hafta yayınlanan bölümde Seyran doktorundan aldığı kötü haber ile sarsılır. Bu gerçeği baba olma ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma heyecanı içinde olan Ferit'ten saklarken Suna ile olan ilişkisi derinleşir. İşte, Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD...