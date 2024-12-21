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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:02

YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını her Cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. 20 Aralık 2024 tarihli bölümün ardından Yalı Çapkını 89. bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini üstlendiği yapımda gelecek hafta yaşanacaklar seyirciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

3. sezon ile ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Yalı Çapkını Cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bu hafta yayınlanan bölümde Seyran doktorundan aldığı kötü haber ile sarsılmış ve bu gerçeği baba olma ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma heyecanı içinde olan Ferit'ten saklamak zorunda kalmıştı. Heyecanla noktalanan son bölümün ardından Yalı Çapkını 89. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 89. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 88. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Korhanlar büyük bir krizin ortasında kalırken, Ferit ailesini finansal bir yıkımdan kurtarmak için ipuçlarının peşine düşer. Ancak işler hiç beklenmedik bir hal alır.

YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Seyran doktorundan aldığı kötü haber ile sarsılır. Bu gerçeği baba olma ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma heyecanı içinde olan Ferit'ten saklarken Suna ile olan ilişkisi derinleşir.

YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Büyük Hanım geçmişin hesaplaşmasını gün yüzüne çıkarır. Korhan ailesini köşeye sıkıştırmak için Abidin ile yeni bir oyun kurar.

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