YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

3. sezon ile ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Yalı Çapkını Cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bu hafta yayınlanan bölümde Seyran doktorundan aldığı kötü haber ile sarsılmış ve bu gerçeği baba olma ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma heyecanı içinde olan Ferit'ten saklamak zorunda kalmıştı. Heyecanla noktalanan son bölümün ardından Yalı Çapkını 89. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?