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YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
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YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını her Cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. 20 Aralık 2024 tarihli bölümün ardından Yalı Çapkını 89. bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini üstlendiği yapımda gelecek hafta yaşanacaklar seyirciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?