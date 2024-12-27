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Yalı Çapkını 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 27.12.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
23:20
Yalı Çapkını 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde
Yalı Çapkını 90. bölüm fragmanı Star TV ekranlarında sorgulanıyor. Seyran ve Ferit'in çalkantılı ilişkisi yeniden sarpa sarıyor. Son bölümün ardından dizi takipçilerinin araştırmaları hız kazandı. Bu noktada gelecek hafta tanıtımları gündemde. Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?