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YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
00:33
YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV ekranlarında her cuma günü izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını 91. bölüm fragmanı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizide bu hafta Suna ve Ferit'in ihaneti Abidin ve Seyranı derinden sarsmıştır. Abidin için intikam dönemi başlamıştır. Son bölümün ardından yeni bölümden kareler görmek isteyenler fragmanı sorguluyor.Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?