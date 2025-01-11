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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 00:33 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 00:33

YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında her cuma günü izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını 91. bölüm fragmanı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizide bu hafta Suna ve Ferit'in ihaneti Abidin ve Seyranı derinden sarsmıştır. Abidin için intikam dönemi başlamıştır. Son bölümün ardından yeni bölümden kareler görmek isteyenler fragmanı sorguluyor.Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Son olarak 90. bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanan dizide olanların ardından haftaya ki bölümden kareler görmek isteyenler sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Suna ve Ferit'in yakınlaşmasıyla birlikte Korhanlar için çalkantılı dönem başlayacaktır. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI

Star TV ekranlarının beğenilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

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YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 90. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Suna arasında yaşanan yakınlaşma, hem Seyran'ı hem de Abidin'i hiç düşünmedikleri durumları sorgulamaya iter. Ferit, geçmişiyle yüzleşmeye çalışırken Seyran'ın onu ayakta tutmak için verdiği çaba, herkesin hayatında sarsıcı değişimlere sebep olur.

YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI bekleniyor: Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Suna, Ferit ile yaşadığı geceden sonra hem geçmişini hem de geleceğini sorgulamaya başlarken Abidin ile olan ilişkisiyle ilgili şaşırtıcı bir karar alır. Büyükhanım'ın entrikaları, Naci'nin şaşırtıcı itiraflarıyla gün yüzüne çıkar ve Halis Ağa'nın aile içindeki gerçek düşmanları görmesine sebep olur.

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