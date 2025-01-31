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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 93. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:48

Yalı Çapkını 93. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Star TV ekranlarında yer alan Yalı Çapkını, ekrana gelen son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Sevilen yapımın son bölümünde "Seyran, bu zorlu süreçte Ferit'e olan güvenini ve sevgisini yeniden keşfetti..." Peki, Yalı Çapkını Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 93. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Yalı Çapkını dizisinin 92. bölümünün yayınlanmasının ardından, 93. bölüm fragmanıyla merak edildi. Her hafta Cuma akşamı izleyenlerin yakından takip ettiği yapım için "Yalı Çapkını Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

Yalı Çapkını 93. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM FRAGMAN BİLGİSİ

Yalı Çapkını dizisinin 92. bölümü Star TV ekranlarında 31 Ocak 2025 Cuma günü ekrana geldi.

Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi.

İşte, dizinin yeni bölüm fragmanına dair detaylar;

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Yalı Çapkını 93. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin fragmanını Star Tv'nin resmi sitesi linki aracılığıyla seyredebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

Yalı Çapkını 93. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran, Suna ve Ferit'in ağır yaralandığı bir saldırının ardından, aile üyeleri hastane koridorlarında hem fiziksel hem de duygusal bir sınav verir. Kazalar zinciri, ailenin iç dinamiklerini altüst ederken sırlar ve pişmanlıklar su yüzüne çıkar. Ferit'in desteği, Seyran için bir nefes alma alanı yaratır.

Yalı Çapkını 93. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Seyran, bu zorlu süreçte Ferit'e olan güvenini ve sevgisini yeniden keşfeder. Ancak Ferit'in gözü kara hareketleri ve intikam planları, Seyran'ı bir kez daha endişelendirir.

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