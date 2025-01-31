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Yalı Çapkını 93. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
23:48
Yalı Çapkını 93. Bölüm fragmanı heyecanı! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Star TV ekranlarında yer alan Yalı Çapkını, ekrana gelen son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Sevilen yapımın son bölümünde "Seyran, bu zorlu süreçte Ferit'e olan güvenini ve sevgisini yeniden keşfetti..." Peki, Yalı Çapkını Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?