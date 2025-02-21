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Yalı Çapkını 95. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm izle bilgisi, tek parça
Giriş Tarihi: 21.02.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
18:59
Yalı Çapkını 95. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm izle bilgisi, tek parça
Star TV'de her cuma yayınlanan Yalı Çapkını 95. bölüm izleme araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bulunduğu dizinin yeni bölümünde, Ayşen'in beklenmedik ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve masumiyetini ispat etmeye çalışır. Dizinin bu haftaki bölümünde yaşanacak gelişmeler, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını son bölüm izle bilgisi, full HD, tek parça, kesintisiz…