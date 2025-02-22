YALI ÇAPKINI 96.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Seyran, yaşadıkları trafik kazasının ardında kasıt olup olmadığını araştırırken Suna ve Abidin, kendilerini büyük bir krizin içinde bulur. Ayşen'in ani ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır.