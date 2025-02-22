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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 96.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 00:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 00:30

YALI ÇAPKINI 96.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Yalı Çapkını 96. bölüm fragmanı Star TV ekranlarında sorgulanıyor. Seyran ve Ferit'in ilişkisi, Korhanlar cephesi ve Suna ile Abidin arasında yaşananların ardından dizi takipçilerinin araştırmaları hız kazandı. Yeni bölümünden kareler görmek isteyenler beklemeye koyuldu. Gelecek hafta tanıtımları gündemde. Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 96.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Yalı Çapkını 96. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizide heyecan giderek artıyor. İzleyiciler yeni bölümle ilgili gelişmeleri takip ederken gözler Star TV'ye çevrildi. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 96.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 96. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Star TV ile takip edilen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Diziye dair fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

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YALI ÇAPKINI 96.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

YALI ÇAPKINI 95. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

YALI ÇAPKINI 96.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Seyran, yaşadıkları trafik kazasının ardında kasıt olup olmadığını araştırırken Suna ve Abidin, kendilerini büyük bir krizin içinde bulur. Ayşen'in ani ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır.

YALI ÇAPKINI 96.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Kazım ve Esme, kızlarını kurtarmak için çırpınırken Ferit ve Seyran, hastanede Ayşen'in ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Büyükhanım'ın gölgesindeki entrikalar giderek derinleşirken Ferit, Seyran'ın kendisinden sakladığı büyük bir gerçeği öğrenir ve ilişkilerindeki dengeler sarsılır.

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