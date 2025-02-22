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YALI ÇAPKINI 96.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
00:30
YALI ÇAPKINI 96.BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Yalı Çapkını 96. bölüm fragmanı Star TV ekranlarında sorgulanıyor. Seyran ve Ferit'in ilişkisi, Korhanlar cephesi ve Suna ile Abidin arasında yaşananların ardından dizi takipçilerinin araştırmaları hız kazandı. Yeni bölümünden kareler görmek isteyenler beklemeye koyuldu. Gelecek hafta tanıtımları gündemde. Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?