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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 28.02.2025 22:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 22:59

Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde

Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı araştırmaları Star TV ekranlarına yöneliyor. Ferit ve Seyran aşkında neler olacağını takip eden dizi takipçileri son bölüm ardından gelecek haftaya dair meraklarını artırdı. Her hafta cuma günü yayımlanan dizide tanıtım için ekran başında yerler alındı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde

Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı Star ekranlarında sorgulanıyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizide fragmana dair araştırmalar sürüyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde

YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ile takip edilen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

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Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde

YALI ÇAPKINI 96. BÖLÜM İZLE

Star TV'de izlenen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Ayşen'in cinayetiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için savcıyla iş birliği yapar ve onun yönlendirmesiyle Sadık'ın peşine düşer. Büyükhanım'ın gerçek yüzünü açığa çıkarmak isteyen Ferit, Sadık'ın suçunu itiraf etmesini sağlamaya çalışırken kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur.

Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde

Seyran ve Suna, yaşananlardan dolayı büyük bir endişe içindeyken, Büyükhanım'ın kontrolü tekrar ele almak için attığı adımlar işleri daha da karmaşık hâle getirir. Orhan ve Kazım, Ferit'in gerçek planını çözmeye çalışırken Cengiz'den gelen bilgiler herkesi şoke eder.

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