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Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 28.02.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
22:59
Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde
Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı araştırmaları Star TV ekranlarına yöneliyor. Ferit ve Seyran aşkında neler olacağını takip eden dizi takipçileri son bölüm ardından gelecek haftaya dair meraklarını artırdı. Her hafta cuma günü yayımlanan dizide tanıtım için ekran başında yerler alındı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?