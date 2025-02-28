Yalı Çapkını 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde

Seyran ve Suna, yaşananlardan dolayı büyük bir endişe içindeyken, Büyükhanım'ın kontrolü tekrar ele almak için attığı adımlar işleri daha da karmaşık hâle getirir. Orhan ve Kazım, Ferit'in gerçek planını çözmeye çalışırken Cengiz'den gelen bilgiler herkesi şoke eder.