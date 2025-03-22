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Yalı Çapkını 99. Bölüm izle HD! STAR TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle, tek parça, kesintisiz
Giriş Tarihi: 22.03.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
00:24
Yalı Çapkını 99. Bölüm izle HD! STAR TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle, tek parça, kesintisiz
Star TV'nin dizisi Yalı Çapkını, 99. bölümüyle izleyiciler ekran başında yerlerini aldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yapımda bu hafta Korhanları yeni gelişmeler bekliyor. Ferit ve Seyran arasında yaşanacaklar merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler, dengeleri değiştirirken, izleyiciler yeni bölümü takip ediyor. İşte Yalı Çapkını 99. bölüm izle, tek parça, full HD.