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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 99. Bölüm izle TAMAMI! STAR TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD
Giriş Tarihi: 22.03.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:05

Yalı Çapkını 99. Bölüm izle TAMAMI! STAR TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

Star TV'nin dizisi Yalı Çapkını, 99. bölümüyle izleyiciler ekran başında yerlerini aldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yapımda bu hafta Korhanları yeni gelişmeler bekliyor. Ferit ve Seyran arasında yaşanacaklar merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler, dengeleri değiştirirken, izleyiciler yeni bölümü takip ediyor. İşte Yalı Çapkını 99. bölüm izle, tek parça, full HD.

Yalı Çapkını 99. Bölüm izle TAMAMI! STAR TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

Her Cuma Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını, 99. bölümüyle ekranlarda. Seyran ve Ferit'in ilişkisi zorlu süreçlerden geçerken, aile içindeki çatışmalar da giderek büyüyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun performanslarıyla öne çıkan dizide bu hafta yaşanacaklar merak konusu oldu. işte Yalı Çapkını 99. bölüm izle, tek parça, full HD.

Yalı Çapkını 99. Bölüm izle TAMAMI! STAR TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

YALI ÇAPKINI 99. BÖLÜM İZLE!

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

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Yalı Çapkını 99. Bölüm izle TAMAMI! STAR TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Seyran, sonunda mutluluğa adım atarak evlenir. Ancak bu yeni başlangıç, aile içinde çeşitli gerilimleri de beraberinde getirir. Kutlama gecesinde tüm aile bir araya gelir. Ancak eğlenceyi gölgeleyen bir olay yaşanır: Serpil'in geçmişi, ailenin peşini bırakmaz.

Yalı Çapkını 99. Bölüm izle TAMAMI! STAR TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

Öte yandan Ferit ve Seyran, hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bir kız çocuğuna koruyucu aile olmayı planlayan çift, Zehra ile tanışır. Küçük Zehra'nın hikâyesi, Seyran'ı derinden etkiler ve annesinin neden onu bıraktığını öğrenmek ister. Yaptığı araştırmalar sonucunda Zehra'nın annesine ulaşan çift, büyük bir gerçekle yüzleşmeye hazırlanır.

Yalı Çapkını 99. Bölüm izle TAMAMI! STAR TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

Bu sırada İfakat, Cengiz ile yeni bir başlangıç yapıp yapmama konusunda ikilem yaşar.