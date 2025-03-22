Yalı Çapkını 99. Bölüm izle TAMAMI! STAR TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

Öte yandan Ferit ve Seyran, hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bir kız çocuğuna koruyucu aile olmayı planlayan çift, Zehra ile tanışır. Küçük Zehra'nın hikâyesi, Seyran'ı derinden etkiler ve annesinin neden onu bıraktığını öğrenmek ister. Yaptığı araştırmalar sonucunda Zehra'nın annesine ulaşan çift, büyük bir gerçekle yüzleşmeye hazırlanır.