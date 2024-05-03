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Haberler Yaşam Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, Seyran'ın sonu ne olacak? Gözler gerçek hikayeye yöneldi!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 05:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 05:57

Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, Seyran'ın sonu ne olacak? Gözler gerçek hikayeye yöneldi!

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını Gülseren Budaycıoğlu'nun kaleminden çıktı. Gerçek hayat hikayesinden esinlenilerek diziye dönüşen proje için büyük bir iddia ortaya atıldı. Dizinin sevilen karakteri Seyran'ın öleceği yönündeki paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Peki, Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, gerçek hikâyede Seyran ölüyor mu? İşte, dizinin hazin sonu...

Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, Seyran’ın sonu ne olacak? Gözler gerçek hikayeye yöneldi!

Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Seyran'ın duydukları karşısında perişan olması akıllara Seyran'ın ölebileceği ihtimalini getirdi. Peki, Yalı Çapkını Seyran ölecek mi?

Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, Seyran’ın sonu ne olacak? Gözler gerçek hikayeye yöneldi!

ANNE OLABİLECEK KADAR VAKTİM VAR MI?

Yalı Çapkını 68. Bölüm fragmanında Seyran'ın doktorla konuşması ve daha sonra Suna'nın Seyran'a söyledikleri akıllara Seyran karakterinin ölebilme ihtimalini getirdi.

Doktor'a anne olabilecek kadar vaktim var mı diye soran Seyran dizide ölecek mi, gerçek hayat hikayesinde Seyran'ın sonu nasıldı?

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Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, Seyran’ın sonu ne olacak? Gözler gerçek hikayeye yöneldi!

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ SONUNDA NE OLUYOR?

Yalı Çapkını hikayesinin gerçek hayattan esinlenerek yazıldığı bilinmektedir. Yalı Çapkını'nın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka."

Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, Seyran’ın sonu ne olacak? Gözler gerçek hikayeye yöneldi!

GERÇEK HİKAYEDE SEYRAN'A NE OLUYOR?

Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışmanının gerçek hayat hikayesinde senaryoya uyarlanmıştır.

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin gerçek hayatta kim olduğu bilinmiyor. Etik kurallar gereği hikayenin gerçek sahipleri hakkında bilgi verilmiyor.

Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, Seyran’ın sonu ne olacak? Gözler gerçek hikayeye yöneldi!

DİZİNİN HAZİN SONU MU GELİYOR?

Yalı Çapkını Seyran'ın doktorun söyledikleri karşısında perişan olmasıyla dizinin hazin sonu mu geliyor?

sevilen dizide Seyran'ın gerçek hayattaki hikayesinde ölüp ölmediği bilinmiyor. Ancak senaryo gereği Seyran'ın dizide ölecek mi yoksa yaşayacak mı iletki bölümlerde netleşmesi bekleniyor.

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