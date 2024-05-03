Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, Seyran’ın sonu ne olacak? Gözler gerçek hikayeye yöneldi!

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ SONUNDA NE OLUYOR?

Yalı Çapkını hikayesinin gerçek hayattan esinlenerek yazıldığı bilinmektedir. Yalı Çapkını'nın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka."