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Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, Seyran'ın sonu ne olacak? Gözler gerçek hikayeye yöneldi!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 05:57
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
05:57
Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, Seyran'ın sonu ne olacak? Gözler gerçek hikayeye yöneldi!
Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını Gülseren Budaycıoğlu'nun kaleminden çıktı. Gerçek hayat hikayesinden esinlenilerek diziye dönüşen proje için büyük bir iddia ortaya atıldı. Dizinin sevilen karakteri Seyran'ın öleceği yönündeki paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Peki, Yalı Çapkını Seyran ölecek mi, gerçek hikâyede Seyran ölüyor mu? İşte, dizinin hazin sonu...