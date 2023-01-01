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Haberler Yaşam Yalı Çapkını’na yeri yerinden oynatacak transfer! Öyle bir ismi kadrosuna kattı ki… Korhan Ailesi’nin ocağına incir ağacı dikecek!
Giriş Tarihi: 01.01.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 16:15

Yalı Çapkını’na yeri yerinden oynatacak transfer! Öyle bir ismi kadrosuna kattı ki… Korhan Ailesi’nin ocağına incir ağacı dikecek!

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını, her bölümüyle izlenme rekorları kırıyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dizi, son zamanlarda kadrosunda yaşanan ayrılıklarla adından söz ettirmişti. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı yapım, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Yeni karakter Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun hayat verdiği karakterlerin hikayesini derinden etkileyecek. Oldukça iddialı olan güzel oyuncu, Orhan Korhan'ın eski sevgilisine hayat verecek. İşte, o isim…

Yalı Çapkını’na yeri yerinden oynatacak transfer! Öyle bir ismi kadrosuna kattı ki… Korhan Ailesi’nin ocağına incir ağacı dikecek!

Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın da en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor.

Yalı Çapkını’na yeri yerinden oynatacak transfer! Öyle bir ismi kadrosuna kattı ki… Korhan Ailesi’nin ocağına incir ağacı dikecek!

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu edinen dizinin yeni bölümleri büyük bir merakla bekleniyor.

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Yalı Çapkını’na yeri yerinden oynatacak transfer! Öyle bir ismi kadrosuna kattı ki… Korhan Ailesi’nin ocağına incir ağacı dikecek!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı dizi, son zamanlarda kadrosunda yaşanan ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Yalı Çapkını’na yeri yerinden oynatacak transfer! Öyle bir ismi kadrosuna kattı ki… Korhan Ailesi’nin ocağına incir ağacı dikecek!

İlk olarak dizide Halis Ağa'nın şoförü İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını açıklamıştı.

Yalı Çapkını’na yeri yerinden oynatacak transfer! Öyle bir ismi kadrosuna kattı ki… Korhan Ailesi’nin ocağına incir ağacı dikecek!

"KARAKTERİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Hikayesi planlandığı gibi ilerlemediği için yapım şirketiyle anlaşarak projeden ayrıldığı öğrenilen Cansu Fırıncı, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

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