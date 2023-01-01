Haberler Yaşam Yalı Çapkını’na yeri yerinden oynatacak transfer! Öyle bir ismi kadrosuna kattı ki… Korhan Ailesi’nin ocağına incir ağacı dikecek!

Giriş Tarihi: 01.01.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 16:15

Yalı Çapkını’na yeri yerinden oynatacak transfer! Öyle bir ismi kadrosuna kattı ki… Korhan Ailesi’nin ocağına incir ağacı dikecek!

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını, her bölümüyle izlenme rekorları kırıyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dizi, son zamanlarda kadrosunda yaşanan ayrılıklarla adından söz ettirmişti. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı yapım, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Yeni karakter Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun hayat verdiği karakterlerin hikayesini derinden etkileyecek. Oldukça iddialı olan güzel oyuncu, Orhan Korhan'ın eski sevgilisine hayat verecek. İşte, o isim…