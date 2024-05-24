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Yalı Çapkını'nda Orhan Korhan ölecek mi, Emre Altuğ diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Orhan vuruluyor!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
16:16
Yalı Çapkını 71. bölüm için ekran başında yerler alınırken gelen fragman sonrası dizinin takipçileri şok oldu. 2. tanıtımda vurulduğu görülen karakterin üzerine Ferit ve Halis Ağa'nın feryadı akıllara o soruları getirdi: Yalı Çapkını Orhan Korhan ölecek mi, Emre Altuğ diziden ayrılıyor mu? Konuyla ilgili yapıma ve Star TV ekranlarına dönüldü. Her hafta cuma günü izlenen dizide tansiyon yükseliyor. Peki; Yalı Çapkını Orhan ölecek mi, öldü mü? İşte, detaylar...