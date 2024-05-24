Yalı Çapkını’nda Orhan Korhan ölecek mi, Emre Altuğ diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Orhan vuruluyor!

EMRE ALTUĞ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre Emre Altuğ diziye veda ediyor. Ancak iddiaların doğru olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Konuyla ilgili gözler yeni bölümde.