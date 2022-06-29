Haberler Yaşam Yalova Piknik Alanları 2023 - Yalova'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:24

Yalova Piknik Alanları 2023 - Yalova'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Marmara Bölgesi'nde bulunan Yalova, denize kıyısı olan bir şehirdir. Eskiden İstanbul'a bağlı iken, 1995 yılında ayrılarak il statüsü kazanmıştır. Yazlık evleri ile meşhur olan şehir, aynı zamanda termal su kaynakları ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeker. Makro-klima tipi iklime sahip olan ilde, zaman zaman karasal iklimin etkileri görülür. Ormanlar açısından zengin olan Yalova mesire alanları, Nisan ve Mayıs ayından itibaren yeşillenmeye başlar. Yalova piknik alanları, farklı yerlerden gelen tatilcilere doğal bir ortam sunar. İşte Yalova piknik yerleri özellikleri nelerdir sorusunun cevabı…