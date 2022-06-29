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Haberler Yaşam Yalova Piknik Alanları 2023 - Yalova'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:24

Yalova Piknik Alanları 2023 - Yalova'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Marmara Bölgesi'nde bulunan Yalova, denize kıyısı olan bir şehirdir. Eskiden İstanbul'a bağlı iken, 1995 yılında ayrılarak il statüsü kazanmıştır. Yazlık evleri ile meşhur olan şehir, aynı zamanda termal su kaynakları ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeker. Makro-klima tipi iklime sahip olan ilde, zaman zaman karasal iklimin etkileri görülür. Ormanlar açısından zengin olan Yalova mesire alanları, Nisan ve Mayıs ayından itibaren yeşillenmeye başlar. Yalova piknik alanları, farklı yerlerden gelen tatilcilere doğal bir ortam sunar. İşte Yalova piknik yerleri özellikleri nelerdir sorusunun cevabı…

Yalova Piknik Alanları 2023 - Yalova’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Neolitik Çağ'dan bu yana yerleşim merkezi olan Yalova toprakları, birçok devletin himayesi altına girmiştir. Tarihte sırasıyla, Frigler, Bitinyalılar, Selçuklular, Romalılar ve Osmanlıların toprağı olmuştur. Atatürk'ün ilgisini ve sevgisini kazanan Yalova, 1929'da onaylanan kanun ile ilçe statüsü kazanmış ve İstanbul'a bağlanmıştır. Ulu Önder Atatürk, Yalova için "Benim kentim" ve "Kurtuluşa öncü" ifadelerini kullanmıştır.

Yalova Piknik Alanları 2023 - Yalova’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Günümüzde tam bir yazlık diyarıdır ve Mayıs ayı ile birlikte tatilciler gelmeye başlar. Yürüyen Köşk, Atatürk Köşkü, Rüstem Paşa Camii, Hersekzade Ahmet Paşa Camii, Tarihi Kilise, Kara Kilise, Elmalık Kalesi ve Kurşunlu Hamamı Yalova'nın en ünlü tarihi yerlerindendir. Doğasının muhteşemliği nedeniyle turistlerin ilk tercihlerinden olan Yalova mesire alanları, yılın her döneminde ziyaretçileri ağırlar. Yalova piknik yerleri sayesinde şehrin coğrafi güzellikleri keşfedilebilir. İşte Yalova piknik alanları hakkında merak edilenler…

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Yalova Piknik Alanları 2023 - Yalova’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yalova'daki Piknik ve Mesire Alanları Nasıldır?

Armutlu ve Çınarcık gibi tatil beldeleri ile ünlü Yalova'da bulunan mesire alanları şunlardır:

1.Höyük Tepe Piknik Alanı

Yüksek bir konumda olmasının sağladığı en önemli avantajı, görsel bir şölen yaşatan manzaraya sahip olmasıdır. Göz alıcı bitki örtüsü, hayvanları, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile sakin bir ortamdır.

Yalova Piknik Alanları 2023 - Yalova’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.İstihkam Tepe Piknik Alanı

Çitleri, oturma alanları, seyir terası, tavşan ve sincapları ile keyifli bir şekilde piknik yapma imkanı sunan bir lokasyondur.

3.Yalova Kent Ormanı

Şelalenin etrafında şekillenen bu mesire yerinde, oturma alanları, çardaklar ve göl vardır.

Yalova Piknik Alanları 2023 - Yalova’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

4.Hasan Baba Piknik Alanı

Hasan Baba Türbesi'nin de bulunduğu bu piknik alanında, geyikler, oturma alanları ve çocuk oyun alanı vardır.

5.Taşköprü Mesire Yeri

Yürüyüş yolları, amfilerde bulunan çardakları, otopark alanı, meyve ağaçları, oyun alanı, seyir terası ve manzarası ile çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir piknik yeridir.

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