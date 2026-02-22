Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! Saldırgan tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.02.2026 22:28 Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 23:31

14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! Saldırgan tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde uzun süredir husumetli oldukları komşularının saldırısına uğrayan baba ile kucağındaki 14 aylık kızı hastaneye kaldırıldı. Odunla gerçekleştirilen saldırıda küçük çocuğun kafatasında çatlak, babanın ise burnunda kırık oluşurken, olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay kamuoyunda infial yaratırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek,soruşturmanın tüm yönleriyle, titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kerim CENGİL
14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! Saldırgan tutuklandı

İddiaya göre, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaklaşık bir yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu aile, binada oturan ve kendilerini aşiret olarak nitelendiren ailenin baskılarına maruz kaldı.

Evlerinin önüne mermi çekirdeği ve notlar bırakılarak binadan taşınmalarının istendiğini ileri süren mağdur aile, durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.

14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! Saldırgan tutuklandı

Kendilerine "Biz aşiretiz" dedikleri ileri sürülen ve Vanlı olduklarını ifade eden şüphelilerle iki gün önce de yolda karşılaşan M.B. (34), tekrar tehdit edildiği için durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekibine araç içi kamera görüntülerini teslim eden ve iftarını yapmak için evine gitmek isteyen M.B'ye, kucağında 14 aylık kızı varken, husumetli oldukları aileden Ş.E. odunla saldırdı.

14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! Saldırgan tutuklandı

Küçük kızın başına ve babasının burnuna odunla vuran şüpheli, olay yerinde bulunan ekipler tarafından gözaltına alınırken daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli S.E. ise serbest kaldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ş.E. tutuklanırken baba ile kızı ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! Saldırgan tutuklandı

Yaşadıkları saldırıda küçük kızın başında çatlaklar, baba M.B'nin ise burun ve baş bölgesinde kırıklar oluştu.

Hastanede gazetecilere açıklamalarda bulunan M.B, İstanbul'da çalıştığı için sadece hafta sonlarında ikamet ettikleri Esenköy'deki evine gelebildiğini söyledi.

Daha önce husumetli olduğu komşusu S.E. ile cuma günü iftardan hemen önce olayı yaşadıklarını aktaran M.B, şunları kaydetti:

14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! Saldırgan tutuklandı

"En son cuma günü kızımla eve döndüm. Sokakta karşılaştığımda 'Ne bakıyorsun lan' dedi. Oruçlu ağzımızla içeri girdim jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde dışarı çıktım, araç kameramı söktüm jandarmaya teslim ettim. 'İftarımı açıp geliyorum' dedim. Kız kucağımdaydı. Kızımı kucağıma alıp da kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Jandarma personelinin yanında bana ve kızıma bunu yaptılar. 4 çocuğumun olmasından, ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu?

14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! Saldırgan tutuklandı

Şu an kızımın kafatası çatlak. Benim de burnum kırık. Bu halde evimize gitmeye korkuyoruz. Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Ben bu 4 çocuğumu alıp nereye gideyim? Kime sığınalım, kimden yardım isteyelim? Daha önce de tutanaklarda mevcut, mermi çekirdeği bırakıp 'Burayı terk et' gibi notlar, tehditler de aldık. Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz."

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Esenköy beldesinde yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, olayla ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatıldığını belirterek, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını ve soruşturmanın tüm yönleriyle, titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

