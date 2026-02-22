14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! Saldırgan tutuklandı

Kendilerine "Biz aşiretiz" dedikleri ileri sürülen ve Vanlı olduklarını ifade eden şüphelilerle iki gün önce de yolda karşılaşan M.B. (34), tekrar tehdit edildiği için durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekibine araç içi kamera görüntülerini teslim eden ve iftarını yapmak için evine gitmek isteyen M.B'ye, kucağında 14 aylık kızı varken, husumetli oldukları aileden Ş.E. odunla saldırdı.