14 aylık bebeğiyle birlikte darp edildi! Saldırgan tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.02.2026 22:28
Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 23:31
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde uzun süredir husumetli oldukları komşularının saldırısına uğrayan baba ile kucağındaki 14 aylık kızı hastaneye kaldırıldı. Odunla gerçekleştirilen saldırıda küçük çocuğun kafatasında çatlak, babanın ise burnunda kırık oluşurken, olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay kamuoyunda infial yaratırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek,soruşturmanın tüm yönleriyle, titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.