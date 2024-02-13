Yanlış teşhis öldürüyordu! Apandist ile ishali karıştırdı: 1 saat daha geç kalınsaydı…

Y.C. şikayet dilekçesine, Ö.K.S.'nin karın ağrısı ve kusma şikayeti olan oğlunu el muayenesi sonucunda ishal teşhisiyle taburcu ettiğini, çocuğunu baygın bulmasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne götürdüğü sırada doktorun ultrason sonucunda apandisitinin patladığını öğrendiğini ve doktorların kendilerine "Bu çocuğu neden getirmediniz, neden bu saate kadar beklediniz?" demeleri üzerine durumu anlattıklarını kaydetti. Y.C. dilekçesinde, "Oğlum apandisiti patladığından ve vücuduna yayılmaya başladığından ciddi bir ameliyat geçirmiş olup bu durum apandisit patlamadan müdahale edilmesi durumunda daha kolay olabileceğini bundan dolayı oğlumun hayatını tehlikeye düşüren ve bizi gelişigüzel hiçbir tetkik yapmadan muayene eden doktor ve hastane görevlilerinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.