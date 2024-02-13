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Haberler Yaşam Yanlış teşhis öldürüyordu! Apandist ile ishali karıştırdı: 1 saat daha geç kalınsaydı…
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:18

Yanlış teşhis öldürüyordu! Apandist ile ishali karıştırdı: 1 saat daha geç kalınsaydı…

Ankara'da 10 yaşındaki İ.C., rahatsızlandı. Karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ishal teşhisi konulan İ.C., ilaç yazılarak evine yollandı. Ancak durumu gittikçe ağırlaşan küçük çocuk baygınlık geçirince Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, İ.C.'nin apandisitinin patladığı ve bunun sonucunda enfeksiyonun vücuduna yayılmaya başladığı ortaya çıktı. Talihsiz çocuk ölümden dönerken doktorun "1 saat daha geç kalsaydınız kaybedecektik" demesiyle hayatının şokunu yaşayan aile, soluğu mahkemede aldı. İhmali bulunan hastaneye dava açtı…

Dilhan Dumanoğlu
Yanlış teşhis öldürüyordu! Apandist ile ishali karıştırdı: 1 saat daha geç kalınsaydı…

Ankara'nın Sincan ilçesinde Y.C. 10 yaşındaki oğlu İ.C.'nin karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle aile hekimine götürdü. Aile hekimi, muayenesinin ardından İ.C.'nin durumunun ciddi olabileceğini, çocuk hastalıkları uzmanının görmesi gerektiği söyledi. Bunun üzerine Y.C. oğlu İ.C.'yi Sincan Dr. Nazif Körfez Devlet Hastanesinin çocuk acil bölümüne götürdü. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle yürüyemez hale gelen küçük İ.C.'yi muayene eden doktor Ö.K.S., tetkik yapmadan elle muayene sonrasında salgından dolayı ishal olabileceğini söyleyerek ilaç yazıp aileyi gönderdi.

Yanlış teşhis öldürüyordu! Apandist ile ishali karıştırdı: 1 saat daha geç kalınsaydı…

APANDİSİTİ PATLAYIP ENFEKSİYONU VÜCUDUNA YAYILMIŞ!

Doktorun verdiği ilaçları kullanmaya başlayan İ.C.'nin hastalığı şiddetlenirken, baba Y.C., muayeneden 3 gün sonra oğlunu yatağında baygın buldu. Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürülen küçük çocuk, apandisitinin patladığı ve enfeksiyonun vücuduna yayılması nedeniyle acil ameliyata alındı. Bu sırada küçük çocuğun doktoru ise aileye, "Neden doktora götürmediniz? 1 saat daha geç kalsaydınız çocuğu kaybedecektik" dedi.

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Yanlış teşhis öldürüyordu! Apandist ile ishali karıştırdı: 1 saat daha geç kalınsaydı…

ÖLMEK ÜZEREYKEN AMELİYATA ALINDI

Y.C., doktora, Sincan Doktor Nazif Körfez Devlet Hastanesine götürdüklerini ancak doktor Ö.K.S.'nin tetkik yapmayarak reçete ile gönderdiğini söylemesinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına giderek avukatı Mehmet Azar aracılığıyla şikayetçi oldu.

Yanlış teşhis öldürüyordu! Apandist ile ishali karıştırdı: 1 saat daha geç kalınsaydı…

Y.C. şikayet dilekçesine, Ö.K.S.'nin karın ağrısı ve kusma şikayeti olan oğlunu el muayenesi sonucunda ishal teşhisiyle taburcu ettiğini, çocuğunu baygın bulmasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne götürdüğü sırada doktorun ultrason sonucunda apandisitinin patladığını öğrendiğini ve doktorların kendilerine "Bu çocuğu neden getirmediniz, neden bu saate kadar beklediniz?" demeleri üzerine durumu anlattıklarını kaydetti. Y.C. dilekçesinde, "Oğlum apandisiti patladığından ve vücuduna yayılmaya başladığından ciddi bir ameliyat geçirmiş olup bu durum apandisit patlamadan müdahale edilmesi durumunda daha kolay olabileceğini bundan dolayı oğlumun hayatını tehlikeye düşüren ve bizi gelişigüzel hiçbir tetkik yapmadan muayene eden doktor ve hastane görevlilerinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Yanlış teşhis öldürüyordu! Apandist ile ishali karıştırdı: 1 saat daha geç kalınsaydı…

İTİRAZ ÜZERİNE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Ön inceleme yapan Mesleki Sorumluluk Kurulu, küçük çocuklarda apandisit gibi hastalıkların tanısında zaman zaman güçlükler olduğu, Ö.K.S.'nin tıbbi uygulamada kusuru bulunmadığı gerekçesiyle soruşturmaya izin verilmemesi kararı verdi. Baba Y.C., avukatı aracılığıyla soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, ön inceleme raporu ve ekli belgelerin isnat edilen eylemden dolayı soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlilikte olduğu gerekçesiyle itirazın kabulü ile soruşturma izni verilmesine karar verdi.

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