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Yanlış teşhis öldürüyordu! Apandist ile ishali karıştırdı: 1 saat daha geç kalınsaydı…
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
09:18
Yanlış teşhis öldürüyordu! Apandist ile ishali karıştırdı: 1 saat daha geç kalınsaydı…
Ankara'da 10 yaşındaki İ.C., rahatsızlandı. Karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ishal teşhisi konulan İ.C., ilaç yazılarak evine yollandı. Ancak durumu gittikçe ağırlaşan küçük çocuk baygınlık geçirince Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, İ.C.'nin apandisitinin patladığı ve bunun sonucunda enfeksiyonun vücuduna yayılmaya başladığı ortaya çıktı. Talihsiz çocuk ölümden dönerken doktorun "1 saat daha geç kalsaydınız kaybedecektik" demesiyle hayatının şokunu yaşayan aile, soluğu mahkemede aldı. İhmali bulunan hastaneye dava açtı…