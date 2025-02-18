Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor! Elon Musk’ın GROK-3’’ü ChatGPT ve DeepSeek’e meydan okuyor!

ELON MUSK TANITTI!

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi, rakiplerinin son teknoloji modellerinden daha iyi performans gösterdiğini söylediği en son yapay zeka modeli Grok 3′ü tanıttı. Grok 3 özellikleri, Salı gününden itibaren ABD'de sosyal medya platformu X'in premium kullanıcıları için kullanıma sunulacak. Modele, Grok'un web ve uygulama sürümleri için ayrı bir abonelik yoluyla da erişilebilecek.