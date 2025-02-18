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Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor! Elon Musk'ın GROK-3''ü ChatGPT ve DeepSeek’e meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
15:04
Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor! Elon Musk'ın GROK-3''ü ChatGPT ve DeepSeek’e meydan okuyor!
Yapay zeka alanında devrim niteliğinde bir adım daha atıldı! Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, en yeni ve gelişmiş modeli Grok-3'ü duyurdu. Üstün donanımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken Grok-3, yapay zeka rekabetinde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor. GROK-3, ChatGPT ve DeepSeek'e meydan okuyor.