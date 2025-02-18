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Haberler Yaşam Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor! Elon Musk'ın GROK-3''ü ChatGPT ve DeepSeek’e meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:04 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:04

Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor! Elon Musk'ın GROK-3''ü ChatGPT ve DeepSeek’e meydan okuyor!

Yapay zeka alanında devrim niteliğinde bir adım daha atıldı! Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, en yeni ve gelişmiş modeli Grok-3'ü duyurdu. Üstün donanımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken Grok-3, yapay zeka rekabetinde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor. GROK-3, ChatGPT ve DeepSeek'e meydan okuyor.

Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor! Elon Musk’ın GROK-3’’ü ChatGPT ve DeepSeek’e meydan okuyor!

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, Grok-3 bu alandaki dengeleri değiştirecek yenilikçi özellikler sunuyor. Elon Musk'ın liderliğinde geliştirilen bu yeni nesil yapay zeka modeli, rakiplerine kıyasla daha üstün analiz yetenekleri ve gelişmiş dil işleme kapasitesi ile öne çıkıyor.

Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor! Elon Musk’ın GROK-3’’ü ChatGPT ve DeepSeek’e meydan okuyor!

Özellikle ChatGPT gibi mevcut yapay zeka sistemleriyle kıyaslandığında, Grok-3'ün akademik testlerde daha başarılı sonuçlar verdiği iddia ediliyor.

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Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor! Elon Musk’ın GROK-3’’ü ChatGPT ve DeepSeek’e meydan okuyor!

ELON MUSK TANITTI!

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi, rakiplerinin son teknoloji modellerinden daha iyi performans gösterdiğini söylediği en son yapay zeka modeli Grok 3′ü tanıttı. Grok 3 özellikleri, Salı gününden itibaren ABD'de sosyal medya platformu X'in premium kullanıcıları için kullanıma sunulacak. Modele, Grok'un web ve uygulama sürümleri için ayrı bir abonelik yoluyla da erişilebilecek.

Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor! Elon Musk’ın GROK-3’’ü ChatGPT ve DeepSeek’e meydan okuyor!

ELON MUSK, OPENAI VE DEEPSEEK'E MEYDAN OKUYOR

Teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandıran bu model OpenAI ve Çin'in DeepSeek'ine meydan okuyor. Elon Musk, Grok-3'ün erken test sonuçlarına dayanarak, bu yeni yapay zeka modelinin OpenAI ve Çin merkezli DeepSeek AI gibi rakiplerinden daha üstün performans sergileyebileceğini öne sürdü.

Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor! Elon Musk’ın GROK-3’’ü ChatGPT ve DeepSeek’e meydan okuyor!

Yapay zeka yarışında ChatGPT ve diğer büyük dil modellerine karşı güçlü bir rakip olarak konumlandırılan Grok-3, gelişmiş algoritmaları ve güçlü donanım altyapısı sayesinde daha hızlı ve doğru analizler yapabilme yeteneğine sahip.

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