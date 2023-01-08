Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YARGI YOK MU, neden yok, bu akşam yeni bölüm var mı? Kanal D yayın akışı ile duyuruldu! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 20:13 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 20:13

YARGI YOK MU, neden yok, bu akşam yeni bölüm var mı? Kanal D yayın akışı ile duyuruldu! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, Kanal D yayın akışı içerisinde yer almamasıyla izleyenlerinin dikkatini çekti. Her hafta Pazar günü ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümünün yerine Belalı Tanık isimli sinema filmi yer aldı. Hal böyleyken ise "8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı dizide aksiyon hız kesmenden devam ediyor. Peki, Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

YARGI YOK MU, neden yok, bu akşam yeni bölüm var mı? Kanal D yayın akışı ile duyuruldu! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pazar günlerinin sevilen dizisi Yargı yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda yer almayacak. Dizi yerine Kanal D yayın akışı içerisinde sinema filmi yer aldı. Dizi saatiyle beraber yapımın sıkı takipçileri "8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yargı'nın yeni bölüm yayın tarihi de belli oldu. İşte Kanal D yayın akışı ve merak edilen tüm bu detaylar.

YARGI YOK MU, neden yok, bu akşam yeni bölüm var mı? Kanal D yayın akışı ile duyuruldu! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

8 Ocak 2023 Pazar tarihli Kanal D yayın akışına göz atan seyirciler, dizi saatinde Belalı Tanık filmi ile karşılaştı.

Bunun üzerine Yargı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YARGI YOK MU, neden yok, bu akşam yeni bölüm var mı? Kanal D yayın akışı ile duyuruldu! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi yılbaşı nedeniyle ekranlara 2 hafta ara verdi. 8 Ocak Pazar Kanal D yayın akışına göre, Yargı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

Dizinin 50. yeni bölümü, 15 Ocak 2023 Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.

YARGI YOK MU, neden yok, bu akşam yeni bölüm var mı? Kanal D yayın akışı ile duyuruldu! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

8 OCAK 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Belalı Tanık

YARGI YOK MU, neden yok, bu akşam yeni bölüm var mı? Kanal D yayın akışı ile duyuruldu! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YARGI 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın 49. bölümünün konusu şöyle;

SON DAKİKA