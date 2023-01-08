Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, Kanal D yayın akışı içerisinde yer almamasıyla izleyenlerinin dikkatini çekti. Her hafta Pazar günü ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümünün yerine Belalı Tanık isimli sinema filmi yer aldı. Hal böyleyken ise "8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı dizide aksiyon hız kesmenden devam ediyor. Peki, Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.