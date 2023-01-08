Haberler Yaşam YARGI YOK MU, neden yok, bu akşam yeni bölüm var mı? Kanal D yayın akışı ile duyuruldu! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 20:13 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 20:13

YARGI YOK MU, neden yok, bu akşam yeni bölüm var mı? Kanal D yayın akışı ile duyuruldu! Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, Kanal D yayın akışı içerisinde yer almamasıyla izleyenlerinin dikkatini çekti. Her hafta Pazar günü ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümünün yerine Belalı Tanık isimli sinema filmi yer aldı. Hal böyleyken ise "8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı ile Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı dizide aksiyon hız kesmenden devam ediyor. Peki, Yargı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.