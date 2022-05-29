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Haberler Yaşam Yargı'da "Ceylin kimi öldürdü?" sorusu yanıt bulacak! Serdar, Yekta, Çınar, Metin, Ilgaz veya bir başkası...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 18:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 18:46

Yargı'da "Ceylin kimi öldürdü?" sorusu yanıt bulacak! Serdar, Yekta, Çınar, Metin, Ilgaz veya bir başkası...

Yargı'da sezon finali gecesinde milyonların aklında tek soru var; "Ceylin kimi öldürdü?" Dizide uzun süredir 6 ay sonrasına gidilerek cinayet mahali ile beraber gözaltına alınan başrol oyuncusu Pınar Deniz'in işlediği cinayet görünüyor. Serdar, Yekta, Çınar, Metin Ilgaz veya bir başkası... İhtimaller şimdiden milyonları heyecanlandırmaya yeterken bu akşamki bölümde bu sorunun yanıt bulması bekleniyor. Peki, Gerçekten Ceylin cinayet mi işledi, kimi öldürdü, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte sezon finaline doğru Yargı'da milyonların merak ettiği o soruya dair detaylar...

Yargı’da Ceylin kimi öldürdü? sorusu yanıt bulacak! Serdar, Yekta, Çınar, Metin, Ilgaz veya bir başkası...

Ekranların sevilen dizisi Yargı'da "Ceylin kimi öldürdü?" sorusu bir süredir yanıt arıyor. Serdar, Yekta, Çınar, Metin Ilgaz veya bir başkası... Heyecan dolu yapımda 6 ay sonrasına gidilerek bu konu üzerinde duruluyor. Dizinin izleyenleri yayın gününde twitter paylaşımlarıyla Ceylin'in kimi öldürdüğünü merak ediyor. Henüz merakla beklenen bu soru yanıt bulmadı. Sezon finali ise bu akşam ekranlarda olacak. Peki, Yargı Ceylin kimi öldürdü? İşte dizinin heyecan dolu sezon finaline dair detaylar...

Yargı’da Ceylin kimi öldürdü? sorusu yanıt bulacak! Serdar, Yekta, Çınar, Metin, Ilgaz veya bir başkası...

CEYLİN KİMİ ÖLDÜRDÜ?

Dizide; Altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çalması 'Yargı'nın yeni bölümünde neler olacağına dair soru işaretleri yarattı.

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Yargı’da Ceylin kimi öldürdü? sorusu yanıt bulacak! Serdar, Yekta, Çınar, Metin, Ilgaz veya bir başkası...

YARGI CEYLİN KİMDİR?

Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, "ipten adam alır" denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer'e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.

Yargı’da Ceylin kimi öldürdü? sorusu yanıt bulacak! Serdar, Yekta, Çınar, Metin, Ilgaz veya bir başkası...

Ceylin'in öldürebileceği kişiler sosyal medyada da gündeme geldi. Bu isimler ise şöyle; Serdar, Yekta, Çınar, Metin, Ilgaz...

Yargı dizisinde merakla beklenen bu yanıtın sezon finalinde verilmesi bekleniyor.

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