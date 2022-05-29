Yargı'da sezon finali gecesinde milyonların aklında tek soru var; "Ceylin kimi öldürdü?" Dizide uzun süredir 6 ay sonrasına gidilerek cinayet mahali ile beraber gözaltına alınan başrol oyuncusu Pınar Deniz'in işlediği cinayet görünüyor. Serdar, Yekta, Çınar, Metin Ilgaz veya bir başkası... İhtimaller şimdiden milyonları heyecanlandırmaya yeterken bu akşamki bölümde bu sorunun yanıt bulması bekleniyor. Peki, Gerçekten Ceylin cinayet mi işledi, kimi öldürdü, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte sezon finaline doğru Yargı'da milyonların merak ettiği o soruya dair detaylar...