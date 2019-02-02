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kaçtığı dağda yakalandı

Zorla girdiği evde yalnız yaşayan kadına bıçak zoruyla tecavüze kalkan R.G. boğuşmada sırasında elinden yaralandı. Genç kadının yardım çığlıkları üzerine halde kaçan adam., saklandığı dağlık arazide böyle yakalandı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.02.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 16:57
Yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, 'nın ilçesi Taşkaya Mahallesi 122 Sokak üzerindeki T.İ.'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi.

Yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

İlçedeki bir masaj salonunda çalışan R.G., yalnız yaşayan T.İ. adlı kadının evine gelerek kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G., boğazına bıçak dayadığı T.İ.'yi yere yatırarak tecavüze kalkıştı.

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Yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ., çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada giysilerinin üst kısmını çıkaran R.G., çığlıklar üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçtı.

Yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

Polisi arayarak yardım isteyen T.İ. ise, şüphelinin halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana kaçtığını söyledi.

Yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

Kısa sürede bölgeye giderek arama yapan polis ekipleri R.G.'yi, kaya mezarlarının bulunduğu alanda, çalılar arasındaki çukurda yakaladı.

Yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

R.G.'nin, Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yarı çıplak kaçtığı dağda yakalandı

Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alınan R.G.'nin, cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi.

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