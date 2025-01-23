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Haberler Yaşam Google'dan yeni Doodle: Yarım Ayın Yükselişi! Yarım ay nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 06:40

Google'dan yeni Doodle: Yarım Ayın Yükselişi! Yarım ay nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?

Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Ay ile oyun oynayabildiğiniz bir animasyon hazırlayan Google belirli özel gün ve haftalarda arama motorunu zenginleştiriyor. Tasarımı gören kullanıcılar Yarım ay nedir, nasıl oluşur, ne zaman ortaya çıkar gibi konuları araştırmaya başladı. Öte yandan Google Doodle nedir sorusu da merak konusu. İşte, Ay'ın evreleri...

Google’dan yeni Doodle: Yarım Ayın Yükselişi! Yarım ay nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?
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Google’dan yeni Doodle: Yarım Ayın Yükselişi! Yarım ay nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?

YARIM AYIN YÜKSELİŞİ GOOGLE DOODLE OLDU!

Google Doodle tasarımlarıyla adından söz ettiriyor. Özel günlerde yaptığı tasarımlarla kullanıcıların ilgisini çeken arama motoru bu kez yarım ayı konu aldı.

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Google’dan yeni Doodle: Yarım Ayın Yükselişi! Yarım ay nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

Google’dan yeni Doodle: Yarım Ayın Yükselişi! Yarım ay nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?

AY'IN EVRELERİ

Ay'ın Dünya'dan görülen aydınlık yüzünün görünüm şeklini ifade eden Ay evreleri Yeni Ay, Hilal, İlk Dördün, Dolunay, Yarım Ay gibi isimlerle ifade ediliyor.

Ülkemizde Yarım Ayın Yükselişi izleniyor.

Google’dan yeni Doodle: Yarım Ayın Yükselişi! Yarım ay nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?

YARIM AY NEDİR?

Ay, ilk dördün ve son dördün zamanında "D" şeklinde görülerek yarım ay konumuna gelir. Yeni ay evresinden bir hafta sonra görülen bu ay şekli ilk dördün halindeyse dolunaya evrilir.

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