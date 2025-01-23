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Google'dan yeni Doodle: Yarım Ayın Yükselişi! Yarım ay nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
06:40
Google'dan yeni Doodle: Yarım Ayın Yükselişi! Yarım ay nedir, ne zaman ve nasıl oluşur?
Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Ay ile oyun oynayabildiğiniz bir animasyon hazırlayan Google belirli özel gün ve haftalarda arama motorunu zenginleştiriyor. Tasarımı gören kullanıcılar Yarım ay nedir, nasıl oluşur, ne zaman ortaya çıkar gibi konuları araştırmaya başladı. Öte yandan Google Doodle nedir sorusu da merak konusu. İşte, Ay'ın evreleri...