Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

Yarın bankalar açık mı, tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı'nın ilk günü olurken son günü ise 19 Haziran Çarşamba olacak. Bayram tatili süresi ise 9 gün olarak belirlenmişti. Bu süre zarfında banka çalışma saatleri 2024 sorgulamaları hız kazandı. Para transferi yapmak isteyen kişiler, bayramda havale ve EFT yapılıp yapılmayacağını merak ederken kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise ''17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!