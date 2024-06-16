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Haberler Yaşam Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 15:22

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

Kurban Bayramı bu yıl 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 16 Haziran Pazar bugün başlayan bayram tatili süresince birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu noktada Ziraat Bankası, Garanti, Akbank, Halkbank, İş Bankası gibi bankaların bayram çalışma saatleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Banka şubelerinden kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, ''17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, Yarın bankalar açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı…

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

Yarın bankalar açık mı, tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı'nın ilk günü olurken son günü ise 19 Haziran Çarşamba olacak. Bayram tatili süresi ise 9 gün olarak belirlenmişti. Bu süre zarfında banka çalışma saatleri 2024 sorgulamaları hız kazandı. Para transferi yapmak isteyen kişiler, bayramda havale ve EFT yapılıp yapılmayacağını merak ederken kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise ''17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

Bayram'da bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılabiliyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.

Buna göre 17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde yani Kurban Bayramı boyunca bankalar kapalı olacak.

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

Kurban Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.

Bu nedenle idari izinli sayılan 20-21 Haziran tarihlerinde özel bankalar hizmet vermeye devam edecek.

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?

BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?

Kurban Bayramı süresince, aynı banka içinde gerçekleştirilen havale işlemleri hesaplara anında yansıyabilir.

Ancak farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri, tatil günlerinde işleme alınmayacak ve tatil sonrasında ilk iş gününde hesaplara geçecektir.

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