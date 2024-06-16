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Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
15:22
Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?
Kurban Bayramı bu yıl 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 16 Haziran Pazar bugün başlayan bayram tatili süresince birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Bu noktada Ziraat Bankası, Garanti, Akbank, Halkbank, İş Bankası gibi bankaların bayram çalışma saatleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Banka şubelerinden kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, ''17-18-19 Haziran 2024 Kurban bayramda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, Yarın bankalar açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı…