Yarın bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba bankaların çalışma saatleri

23 Nisan bankalar çalışıyor mu, tatil mi merak ediliyor. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen milli bayram dolayısıyla banka şubelerinde çalışma düzeni araştırılıyor. İşlemlerini gerçekleştirecek müşteriler konuyla ilgili araştırmalara hız kazandırdı. Peki, yarın bankalar açık mı kapalı mı?