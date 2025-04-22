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Yarın bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba bankaların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
07:17
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi kurumlar ve hizmet sektörünün bazı alanlarında çalışma düzeni değişecek. Bu noktada kurumsal ve bireysel bankacılık işlemleri olanlar 'yarın bankalar açık mı' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle para transferleri noktasında etkili olacak bankaların çalışma saatleri takip ediliyor. Peki, 23 Nisan Çarşamba bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı, hesaba geçer mi?