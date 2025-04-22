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Haberler Yaşam Yarın bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba bankaların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 07:17

Yarın bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba bankaların çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi kurumlar ve hizmet sektörünün bazı alanlarında çalışma düzeni değişecek. Bu noktada kurumsal ve bireysel bankacılık işlemleri olanlar 'yarın bankalar açık mı' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle para transferleri noktasında etkili olacak bankaların çalışma saatleri takip ediliyor. Peki, 23 Nisan Çarşamba bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı, hesaba geçer mi?

Yarın bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba bankaların çalışma saatleri

23 Nisan bankalar çalışıyor mu, tatil mi merak ediliyor. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen milli bayram dolayısıyla banka şubelerinde çalışma düzeni araştırılıyor. İşlemlerini gerçekleştirecek müşteriler konuyla ilgili araştırmalara hız kazandırdı. Peki, yarın bankalar açık mı kapalı mı?

Yarın bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba bankaların çalışma saatleri

23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1 günlük resmi tatil olacak. Bu nedenle banka şubeleri çalışmaya 1 günlük ara verecek.

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Yarın bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba bankaların çalışma saatleri

HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

Para transferlerinde kullanılan havale ve EFT resmi tatillerde hesaba geçmiyor ancak FAST işlemleri ile 7/24 tranfer işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Yarın bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba bankaların çalışma saatleri

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Banka şubeleri 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek. Şubeler öğle arası haricinde saat 17.00'ye kadar açık olacak.

Yarın bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba bankaların çalışma saatleri