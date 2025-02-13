Haberler
Yaşam
Yarın okullar tatil mi? O ilden tatil haberi geldi! Valilik açıklamaları ile 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
15:50
Yarın okullar tatil mi? O ilden tatil haberi geldi! Valilik açıklamaları ile 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu?
Ülke genelinde hakim olan soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışını beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı olan illerde 12-13 Şubat tarihlerinde eğitime ara verilirken, gözler 14 Şubat için valiliklerin tatil açıklamalarına çevrildi. Öğrenci ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 14 Şubat Cuma okullarda kar tatili devam edecek mi, hangi illerde eğitime ara verilecek, valilik açıklama yaptı mı? İşte, detaylar...