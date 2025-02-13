Yarın okullar tatil mi? O ilden tatil haberi geldi! Valilik açıklamaları ile 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu?

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş Valiliği'nden "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir, Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması yapıldı.