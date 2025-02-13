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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? O ilden tatil haberi geldi! Valilik açıklamaları ile 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:50

Yarın okullar tatil mi? O ilden tatil haberi geldi! Valilik açıklamaları ile 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu?

Ülke genelinde hakim olan soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışını beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı olan illerde 12-13 Şubat tarihlerinde eğitime ara verilirken, gözler 14 Şubat için valiliklerin tatil açıklamalarına çevrildi. Öğrenci ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 14 Şubat Cuma okullarda kar tatili devam edecek mi, hangi illerde eğitime ara verilecek, valilik açıklama yaptı mı? İşte, detaylar...

Yarın okullar tatil mi? O ilden tatil haberi geldi! Valilik açıklamaları ile 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu?

14 Şubat Cuma okullarda kar tatili devam edecek mi sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. Meteoroloji (MGM) hava durumu raporuna göre ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte, Valilik açıklamaları ve detaylar...

Yarın okullar tatil mi? O ilden tatil haberi geldi! Valilik açıklamaları ile 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle valiliklerden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip edilirken, o ilden tatil haberi geldi.

İşte, 14 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler;

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Yarın okullar tatil mi? O ilden tatil haberi geldi! Valilik açıklamaları ile 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu?

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş Valiliği'nden "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir, Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması yapıldı.

Yarın okullar tatil mi? O ilden tatil haberi geldi! Valilik açıklamaları ile 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu?

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kar yağışlarının, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatleri arasında Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğu, Van'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji uyardı.

Yarın okullar tatil mi? O ilden tatil haberi geldi! Valilik açıklamaları ile 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu?

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ (13-19 ŞUBAT 2025)

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak batı bölgelerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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