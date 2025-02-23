YARIN OKULLAR TATİL Mİ? O iller için Valilik duyurdu! 24 Şubat Pazartesi kar tatili edilen iller ve ilçeler listesi

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü için yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Bu kapsamda, tüm resmi ve özel eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine ara verecek.

Ayrıca, ilde gerçekleştirilecek hizmet içi eğitimler ve e-sınavlar da ileri bir tarihe ertelendi. Kreş ve anaokuluna çocuk gönderen kadın kamu personeli için, görevlerini yerine getiren birimlerce hizmetin gerekliliklerine göre durumları değerlendirilecektir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat hizmet veren birimlerde çalışan annelerin durumu da göz önünde bulundurulacak. Diğer yandan, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.