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Haberler Yaşam YARIN OKULLAR TATİL Mİ? O iller için Valilik duyurdu! 24 Şubat Pazartesi kar tatili edilen iller ve ilçeler listesi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 19:15 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:15

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? O iller için Valilik duyurdu! 24 Şubat Pazartesi kar tatili edilen iller ve ilçeler listesi

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve don olayları, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle bazı bölgelerde ulaşımda yaşanan zorluklar ve güvenlik kaygıları nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar, hava koşullarının ciddiyetini ortaya koyarken, bazı illerde eğitim-öğretime ara verilmesi için Valiliklerden açıklama geldi. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? O iller için Valilik duyurdu! 24 Şubat Pazartesi kar tatili edilen iller ve ilçeler listesi

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle bazı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, öğrenciler ve aileler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu merak ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi beklentisi giderek artıyor. Yetkililerin yapacağı açıklamalarla 24 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okulların tatil edileceği netleşecek. Peki, 24 Şubat'ta okullar var mı yok mu, hangi illerde kar tatili uygulanacak? İşte tüm detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? O iller için Valilik duyurdu! 24 Şubat Pazartesi kar tatili edilen iller ve ilçeler listesi

24 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA DURUMU

Doğu Karadeniz'de, özellikle Artvin ve Rize arasındaki köy yollarında ulaşım zorlukları yaşanabilir. Bugünden itibaren bu bölgelerde kar yağışının artması bekleniyor ve köy yollarının tamamen kapanma ihtimali bulunuyor. Karayolları ve ilgili görevlilerin çalışmalarına rağmen, ulaşımda kesintiler ve güçlükler yaşanabilir. Artvin ve çevresinde kar kalınlığının 1 metreden fazla olması, dağlık alanlarda ise insan boyunu aşan kar örtüsü görülebilir. Erzurum, Artvin ve Rize çevresindeki kayak tesislerine ulaşım sağlayan yollarda çığ riski belirginleşiyor. 24 Şubat Pazartesi günü yüksek kesimlerde heyelan, çığ, ağaç devrilmesi ve kaya düşmesi gibi tehlikeler yaşanabilir. Bu yüzden, acil bir durum olmadığı sürece, yüksek bölgelerdeki yollardan uzak durmak ve dikkatli olmak önemli.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? O iller için Valilik duyurdu! 24 Şubat Pazartesi kar tatili edilen iller ve ilçeler listesi

GİRESUN

Giresun'da 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan gaziler, hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Giresun Üniversitesi Rektörlüğü ise üniversitedeki tüm birimlerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? O iller için Valilik duyurdu! 24 Şubat Pazartesi kar tatili edilen iller ve ilçeler listesi

BARTIN

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, yarın il genelindeki tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim, özel öğretim kurumları, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verileceği duyurulmuştur. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personel, bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. 7/24 hizmet veren kurumlarda ise hizmet aksaklıklarının yaşanmaması için birim amirlerinin gerekli önlemleri alacağı belirtilmiştir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? O iller için Valilik duyurdu! 24 Şubat Pazartesi kar tatili edilen iller ve ilçeler listesi

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü için yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Bu kapsamda, tüm resmi ve özel eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine ara verecek.

Ayrıca, ilde gerçekleştirilecek hizmet içi eğitimler ve e-sınavlar da ileri bir tarihe ertelendi. Kreş ve anaokuluna çocuk gönderen kadın kamu personeli için, görevlerini yerine getiren birimlerce hizmetin gerekliliklerine göre durumları değerlendirilecektir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat hizmet veren birimlerde çalışan annelerin durumu da göz önünde bulundurulacak. Diğer yandan, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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