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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? O iller için Valilik duyurdu! 24 Şubat Pazartesi kar tatili edilen iller ve ilçeler listesi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
19:15
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? O iller için Valilik duyurdu! 24 Şubat Pazartesi kar tatili edilen iller ve ilçeler listesi
Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve don olayları, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle bazı bölgelerde ulaşımda yaşanan zorluklar ve güvenlik kaygıları nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılar, hava koşullarının ciddiyetini ortaya koyarken, bazı illerde eğitim-öğretime ara verilmesi için Valiliklerden açıklama geldi. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...