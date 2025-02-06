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BUGÜN YOZGAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2025? Valilik açıkladı! Yozgat’ta okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
06:09
BUGÜN YOZGAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2025? Valilik açıkladı! Yozgat’ta okul var mı, yok mu?
Yozgat'ta, 6 Şubat 2025 Perşembe günü için okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, öğrenciler ve öğretmenler okul tatiliyle ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Yozgat Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması, merakla beklenen okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda netlik kazandırdı. Peki, 6 Şubat 2025'te Yozgat'ta okullar tatil mi?