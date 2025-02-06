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Haberler Yaşam BUGÜN YOZGAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2025? Valilik açıkladı! Yozgat’ta okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:09 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 06:09

BUGÜN YOZGAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2025? Valilik açıkladı! Yozgat’ta okul var mı, yok mu?

Yozgat'ta, 6 Şubat 2025 Perşembe günü için okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, öğrenciler ve öğretmenler okul tatiliyle ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Yozgat Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması, merakla beklenen okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda netlik kazandırdı. Peki, 6 Şubat 2025'te Yozgat'ta okullar tatil mi?

BUGÜN YOZGAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2025? Valilik açıkladı! Yozgat’ta okul var mı, yok mu?

Yozgat'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerde kar birikintilerine yol açtı ve şehir genelinde ulaşımda zorluklar yaşandı. Kar yağışının ve buzlanmanın etkisiyle yolların kayganlaşması, özellikle okul servisleri ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek durumlar oluşturdu. Bu sebeple öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki; Yozgat okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Perşembe Yozgat'ta okull var mı, tatil mi oldu, hangi ilçelerde?

BUGÜN YOZGAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2025? Valilik açıkladı! Yozgat’ta okul var mı, yok mu?

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle, bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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BUGÜN YOZGAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2025? Valilik açıkladı! Yozgat’ta okul var mı, yok mu?

Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez, Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçelerimizde; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, kuran kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 6 Şubat'ta eğitime ara verilmiştir" denildi.

BUGÜN YOZGAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2025? Valilik açıkladı! Yozgat’ta okul var mı, yok mu?

RAHATSIZLIĞI BULUNAN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Valilikten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen, okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerde, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Ayrıca açıklamada, eğitim- öğretime ara verilmeyen ilçelerde yağış durumuna göre ayrı karar alınacağı belirtildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, çıkmak durumunda olanların ise gerekli tedbirleri alması konusunda uyarıldı.

BUGÜN YOZGAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2025? Valilik açıkladı! Yozgat’ta okul var mı, yok mu?
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