BUGÜN YOZGAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2025? Valilik açıkladı! Yozgat’ta okul var mı, yok mu?

Yozgat'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerde kar birikintilerine yol açtı ve şehir genelinde ulaşımda zorluklar yaşandı. Kar yağışının ve buzlanmanın etkisiyle yolların kayganlaşması, özellikle okul servisleri ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek durumlar oluşturdu. Bu sebeple öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki; Yozgat okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Perşembe Yozgat'ta okull var mı, tatil mi oldu, hangi ilçelerde?