YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025: Evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları neler?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE VE KREDİ DESTEĞİ

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında hak sahiplerine hibe ve kredi desteği sağlanmaktadır. Bu destekten hem konut hem de iş yeri sahipleri faydalanabilir.

Konut Desteği:

Bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi imkânı sunulmaktadır. Ek olarak, her bir ilave konut için 1 milyon 400 bin TL kredi sağlanmaktadır.

İş Yeri Desteği:

Bir iş yeri için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi verilmektedir. Her bir ilave iş yeri için ise 700 bin TL kredi imkânı sunulmaktadır.