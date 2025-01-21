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YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025: Evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
15:46
YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025: Evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları neler?
İstanbul'daki depreme dayanıksız ve eski binaların yenilenmesi amacıyla hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası, başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, ev sahiplerine 700 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanırken, kiracılara ise 100 bin TL taşınma yardımı sunuluyor. Kampanya, hem bireysel güvenliği artırmayı hem de İstanbul'un genel yapı stoğunu daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyasına kimler başvurabilir, şartları neler?