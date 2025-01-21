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Haberler Yaşam YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025: Evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 15:46

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025: Evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları neler?

İstanbul'daki depreme dayanıksız ve eski binaların yenilenmesi amacıyla hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası, başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, ev sahiplerine 700 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanırken, kiracılara ise 100 bin TL taşınma yardımı sunuluyor. Kampanya, hem bireysel güvenliği artırmayı hem de İstanbul'un genel yapı stoğunu daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyasına kimler başvurabilir, şartları neler?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025: Evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları neler?

İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmayı amaçlayan "Yarısı Bizden" kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Kampanya çerçevesinde hak sahipleri ve kiracılara çeşitli tutarlarda maddi destek sağlanırken, yeni binaların ruhsat almasını takip eden 24. aydan itibaren ödemeler başlayacak ve bu ödemeler 10 yıla kadar taksitlendirilebilecek. İşte Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin tüm detaylar haberin devamında...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025: Evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları neler?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI KAPSAMINDA611 MİLYAR TL BÜTÇE AYRILDI!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024-2027 dönemini kapsayan "Yarısı Bizden Kampanyası" için bütçeden 611 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Şimşek, enflasyon hedeflerinin ise 2025 yılında yüzde 20'li, 2026 yılında ise yüzde 10'lu seviyelere düşürülmesi olduğunu belirtti.

Hayat pahalılığının temel sebeplerinden birinin yüksek kira fiyatları olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, konut arzını artırmaya yönelik çalışmaların hızlandırılacağını söyledi. Şimşek, "Yarısı Bizden Kampanyası'na 611 milyar lira kaynak ayırdık. Daha fazla imkanımız olsa, konut üretimine ayırdığımız bütçeyi birkaç katına çıkarmak isteriz" dedi.

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YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025: Evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları neler?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE VE KREDİ DESTEĞİ

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında hak sahiplerine hibe ve kredi desteği sağlanmaktadır. Bu destekten hem konut hem de iş yeri sahipleri faydalanabilir.

Konut Desteği:
Bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi imkânı sunulmaktadır. Ek olarak, her bir ilave konut için 1 milyon 400 bin TL kredi sağlanmaktadır.

İş Yeri Desteği:
Bir iş yeri için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi verilmektedir. Her bir ilave iş yeri için ise 700 bin TL kredi imkânı sunulmaktadır.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025: Evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları neler?

ÖDEMELER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Bakanlık ödemeleri, hak sahipleri adına yükleniciye aktaracaktır. Ödeme süreci, hak sahiplerinin belirlediği yüklenici adına Emlak Katılım Bankası'nda açılacak vadesiz hesaba yapılacaktır. Bakanlık, bu ödemeleri dört eşit taksit halinde gerçekleştirecektir.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2025: Evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları neler?

KİRACILARA TAŞINMA DESTEĞİ SAĞLANACAK

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında kiracılar da destek alabilecek. Bu çerçevede, dönüşüm sürecine giren taşınmazda yaşayan kişilere, bir defaya mahsus olmak üzere 100 bin lira taşınma desteği sağlanacak. Eğer dönüşüme giren evde ev sahibi oturuyorsa destek ev sahibine, kiracı oturuyorsa kiracıya verilecek.

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