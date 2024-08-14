YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU KOŞULLARI: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

5-Yarısı Bizden için proje ön şartları nelerdir?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.

1 Nisan 2023'ten sonra hazırlanmış ruhsat projeleriyle bu kampanyadan faydalanılabilir.

6-Hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman ve kiminle imzalayacak?

İlçe belediyesince hak sahibi tespiti tamamlanmış riskli yapılar için Bakanlığın oluşturacağı randevu tarihinde Bakanlık ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

7-Her konut/işyeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilecek. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanacak.