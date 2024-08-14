Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
16:40
YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU KOŞULLARI: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası için geri sayım başladı. Deprem bölgesinde yer alan bir ülke olmamız sebebiyle riskli ve eski yapılarda dönüşüm gerçekleştirilebilmesi adına Bakanlık desteğiyle dönüşüme geçiliyor. 39 ilçede riskli yapıların dönüşümü için e-Devlet ekranından başvuru yapmaya gerek kalmadan kampanyaya katılım sağlanabilecek. Evlerini kentsel dönüşüme vermek isteyen vatandaşlar Yarısı Bizden Kampanyası'nın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası şartları neler, nasıl başvurulur?