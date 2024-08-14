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Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:40

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU KOŞULLARI: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası için geri sayım başladı. Deprem bölgesinde yer alan bir ülke olmamız sebebiyle riskli ve eski yapılarda dönüşüm gerçekleştirilebilmesi adına Bakanlık desteğiyle dönüşüme geçiliyor. 39 ilçede riskli yapıların dönüşümü için e-Devlet ekranından başvuru yapmaya gerek kalmadan kampanyaya katılım sağlanabilecek. Evlerini kentsel dönüşüme vermek isteyen vatandaşlar Yarısı Bizden Kampanyası'nın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası şartları neler, nasıl başvurulur?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU KOŞULLARI: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

Yarısı Bizden Kampanyası'nda bazı maddelerde düzenleme yapıldı. e-Devlet başvurusuna gerek kalmadan yeni yapının, eski yapıdan bir buçuk kat büyüklüğünde olması gereken projede artık otoparklar ve sığınak metrekare dışı sayılacak. İşte Yarısı Bizden Kampanyası detayları

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU KOŞULLARI: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Kentsel dönüşüm projesi olan Yarısı Bizden Kampanyası yeni döneminde e-Devlet başvurusuna gerek yok. Riskli yapı sahiplerinin ve 1 Nisan 2023'ten sonra hazırlanmış ruhsat projeleri bulunanların faydalanacağı kampanya için başvuru süresi kısıtlaması bulunmuyor.

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YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU KOŞULLARI: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI:
1-Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanmak için e-Devlet başvurusu şart mı?
Yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek yok.
2-Kampanyadan kimler faydalanabilir?
İstanbul'daki riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyaya başvurabilir.
3-Ev/işyerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği aldırarak, yapının risk durumu tespit edilebilir.
4-Riskli yapı olduğunu tespit ettirdikten sonra ev/işyerini dönüştürmek için ilk olarak nereye başvurmak gerekiyor?
Riskli yapı, hak sahiplerinin ortak kararla belirleyecekleri bir yükleniciyle imzalayacakları sözleşme ile projelendirme ve yapı ruhsatı işlemleri tamamlanır. Ardından kuracakları kat irtifakı (hisse sahiplerinin paylarının tespiti) işlemlerinden sonra Yarısı Bizden desteği için ilçe belediyelerine başvuru yapılır.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU KOŞULLARI: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

5-Yarısı Bizden için proje ön şartları nelerdir?
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.
1 Nisan 2023'ten sonra hazırlanmış ruhsat projeleriyle bu kampanyadan faydalanılabilir.
6-Hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman ve kiminle imzalayacak?
İlçe belediyesince hak sahibi tespiti tamamlanmış riskli yapılar için Bakanlığın oluşturacağı randevu tarihinde Bakanlık ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.
7-Her konut/işyeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek?
Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilecek. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU KOŞULLARI: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’na kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

8-Bakanlık Yarısı Bizden ödemesini hak sahibine mi yükleniciye mi yapacak?
Ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak.
9. Ödeme ne zaman ve nasıl yapılacak?
İlk ödeme iş başlayınca yüzde 30 oranında yapılacak. Ardından inşaatın devam etme süreci incelenerek taşıyıcı sistemin bitiminde %30, yapı sıvaya kadar hazır duruma getirildiğinde %30 oranında ödeme yapılacak. Son aşamada ise yapı kullanım izin belgesi alındığında %10 oranında ödeme yapılacak.
10-Kredi geri ödemeleri ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirilecek?
Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

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