Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. Öğrencilerin dinlenebilmeleri için uygulanan Kasım ara tatili, 21 Kasım 2022 Pazartesi günü itibarıyla son buldu. 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için 2022-2023 eğitim öğretim yılı kaldığı yerden devam ediyor. Kasım ara tatili sonrası tüm gözler yarıyıl tatili tarihlerine çevrildi. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen aileler, okullarda birinci dönemin sona ermesinin ardından başlayacak olan yarıyıl tatili tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvimle 15 tatili ve Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili tarihlerini duyurmuştu. Peki, okullarda yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte? İşte 2022-2023 Yarıyıl tatili başlangıç tarihi…