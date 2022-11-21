Yarıyıl tatil tarihleri Kasım ara tatilinin bitmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 21 Kasım Pazartesi günü itibarıyla okul sıralarına döndü. Öğrenciler ve aileleri, tatil planı yapmak için şimdiden 15 tatil olarak da bilinen Sömestr tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu kapsamda ''Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi sene başında duyurulmuştu. İşte, 2022-2023 MEB takvimi ile 15 tatil (Sömestr) tarihi.