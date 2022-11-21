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Haberler Yaşam YARIYIL TATİLİ TARİHİ 2022-2023: MEB takvimi ile okullarda 15 tatil (Sömestr) ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:35

YARIYIL TATİLİ TARİHİ 2022-2023: MEB takvimi ile okullarda 15 tatil (Sömestr) ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili hangi tarihte?

Yarıyıl tatil tarihleri Kasım ara tatilinin bitmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 21 Kasım Pazartesi günü itibarıyla okul sıralarına döndü. Öğrenciler ve aileleri, tatil planı yapmak için şimdiden 15 tatil olarak da bilinen Sömestr tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu kapsamda ''Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi sene başında duyurulmuştu. İşte, 2022-2023 MEB takvimi ile 15 tatil (Sömestr) tarihi.

YARIYIL TATİLİ TARİHİ 2022-2023: MEB takvimi ile okullarda 15 tatil Sömestr ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili hangi tarihte?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. Öğrencilerin dinlenebilmeleri için uygulanan Kasım ara tatili, 21 Kasım 2022 Pazartesi günü itibarıyla son buldu. 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için 2022-2023 eğitim öğretim yılı kaldığı yerden devam ediyor. Kasım ara tatili sonrası tüm gözler yarıyıl tatili tarihlerine çevrildi. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen aileler, okullarda birinci dönemin sona ermesinin ardından başlayacak olan yarıyıl tatili tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvimle 15 tatili ve Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili tarihlerini duyurmuştu. Peki, okullarda yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte? İşte 2022-2023 Yarıyıl tatili başlangıç tarihi…

YARIYIL TATİLİ TARİHİ 2022-2023: MEB takvimi ile okullarda 15 tatil Sömestr ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili hangi tarihte?

ARA TATİL SONA ERDİ!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, Kasım ara tatili 14 kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım 2022 tarihinde sona erdi.

19 milyon öğrenci, 21 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren okula döndü ve ders başı yaptı.

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YARIYIL TATİLİ TARİHİ 2022-2023: MEB takvimi ile okullarda 15 tatil Sömestr ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili hangi tarihte?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda yarıyıl tatili olarak da bilinen Sömestr tatili, 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında uygulanacak.

Yarıyıl tatilinden MEB'e bağlı okullarda ilkokul, ortaokul, lise eğitimi alan öğrenciler yararlanabilecek.

Yarıyıl tatili nedeniyle okullar, 20 Ocak 2023 Cuma günü kapanacak olup eğitim öğretim faaliyetleri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak. Buna göre 15 tatili, toplam 16 gün sürecek.

YARIYIL TATİLİ TARİHİ 2022-2023: MEB takvimi ile okullarda 15 tatil Sömestr ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili hangi tarihte?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından öğrencilerin dönem arasında dinlenebilmeleri için yapılan ara tatil, ikinci dönem de uygulanacak.

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan 2023 tarihleri araısnda yapılacak. Öğrenciler, 24 Nisan 2023 tarihinde okullara dönüş yapacak.

YARIYIL TATİLİ TARİHİ 2022-2023: MEB takvimi ile okullarda 15 tatil Sömestr ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili hangi tarihte?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Böylece öğrenciler, 16 Haziran'dan itibaren yaz tatiline girecek.

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