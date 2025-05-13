YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2025! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama! Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?

2025 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR?

Yaş çay alım fiyatı 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlendi.

İşte, Bakanlık tarafından yapılan o paylaşım: