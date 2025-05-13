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Haberler Yaşam YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2025! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama! Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:16

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2025! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama! Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?

Yaş çay alım fiyatı 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık 2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir diyerek bilgi verdi. Üreticilerin merakla beklediği fiyat bu yıl için duyuruldu. Öte yandan ÇAYKUR için ortalama alım miktarı da belli oldu. Peki; Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2025! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama! Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?

Yaş çay alım fiyatı ne kadar sorusu üreticilerin gündeminde. Geçtiğimiz yıl 49 yş çay fabrikasında 783 bin ton alım yapan ÇAYKUR için beklenen alım miktarı da takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl kilogram başına 19 TL olan çayda yeni fiyat belirlendi. İşte, yaş çay fiyatı 2025:

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2025! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama! Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?

2025 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR?

Yaş çay alım fiyatı 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre 2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlendi.

İşte, Bakanlık tarafından yapılan o paylaşım:

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YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2025! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama! Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?

"2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2025! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama! Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?

2024 yılında 19 ₺ olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 ₺ olarak belirlenmiştir.

Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2025! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama! Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?