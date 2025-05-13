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YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2025! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama! Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:16
Yaş çay alım fiyatı 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık 2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir diyerek bilgi verdi. Üreticilerin merakla beklediği fiyat bu yıl için duyuruldu. Öte yandan ÇAYKUR için ortalama alım miktarı da belli oldu. Peki; Bu yıl yaş çay fiyatı ne kadar, kaç TL?