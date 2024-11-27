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Giriş Tarihi: 27.11.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:36

Yasa dışı bahisle yargılanıyordu: Mehmet Ali Erbil hakkında yeni karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çok sayıda fenomen isim gözaltına alınmıştı. Aralarında yasa dışı bahse teşvikten yargılanacak olan Serdar Ortaç'tan sonra Mehmet Ali Erbil'in de ev hapsi kaldırıldı

Deniz YUSUFOĞLU
Yasa dışı bahisle yargılanıyordu: Mehmet Ali Erbil hakkında yeni karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadelenin düğmesine basmıştı.

Yasa dışı bahisle yargılanıyordu: Mehmet Ali Erbil hakkında yeni karar!

İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti.

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Yasa dışı bahisle yargılanıyordu: Mehmet Ali Erbil hakkında yeni karar!

Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Yasa dışı bahisle yargılanıyordu: Mehmet Ali Erbil hakkında yeni karar!

30 ARALIK'TA YARGILAMASI BAŞLAYACAK

Soruşturma genişletirken Mehmet Ali Erbil hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Yasa dışı bahisle yargılanıyordu: Mehmet Ali Erbil hakkında yeni karar!

İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi Erbil 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkmasına karar vermişti. Öte yandan hakkında aynı suçtan dava açılan Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

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