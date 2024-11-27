Yasa dışı bahisle yargılanıyordu: Mehmet Ali Erbil hakkında yeni karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadelenin düğmesine basmıştı. İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti. 30 ARALIK'TA YARGILAMASI BAŞLAYACAK Soruşturma genişletirken Mehmet Ali Erbil hakkında 'Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi Erbil 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkmasına karar vermişti. Öte yandan hakkında aynı suçtan dava açılan Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti. EV HAPSİ KALDIRILDI Mehmet Ali Erbil'in avukatı bugün mahkemeye ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için talepte bulundu. Mahkeme bu talebi kabul ederek ev hapsi adli kontrolü kaldırdı.