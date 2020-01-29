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  • Yaşadığınız şehirlerin eski isimlerini merak ettiniz mi? Osmanlı döneminde yaşadığımız şehirlerin eski isimleri böyleydi...

Yaşadığınız şehirlerin eski isimlerini merak ettiniz mi? Osmanlı döneminde yaşadığımız böyleydi...

Yaşadığınız şehirlerin eski isimlerini hiç merak ettiniz mi? Osmanlı döneminden itibaren Anadolu'daki şehirlerin isimlerinde birçok değişiklikler oldu. Bu isimlerden bazıları, Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe.. Çölemerik, Amisos Tuşba gibi. İşte bu değişime uğrayan şehir isimlerini sizler için derledik. Bakalım sizin ilinizin eski ismi neymiş...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 20:55

İşte şehirlerinizin Osmanlı dönemindeki isimleri...

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