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Haberler Yaşam Yasaklar geri gelecek mi, son durum ne? Omicron varyantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar olacak mı?
Giriş Tarihi: 14.01.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 09:36

Yasaklar geri gelecek mi, son durum ne? Omicron varyantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar olacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yasakların geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Geçen sene virüs kaynaklı hafta içi hafta sonu kısıtlamalara gidilirken belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Son olarak Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısında Omicron varyantının baskın hale geldiğini ve vakaların yaklaşık dört kat yükseldiğini bildirdi. Bu kapsamda kısıtlamaların geri gelmeyeceğine yönelik iddialar gündemde yer aldı. Peki Yasaklar geri gelecek mi? Omicron varyantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar olacak mı, son durum ne? İşte yanıtı

Yasaklar geri gelecek mi, son durum ne? Omicron varyantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar olacak mı?

Yasaklar geri gelir mi, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Omicron varyantı sebebiyle vaka sayısının yükselmesi kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesine sebep oldu. Son olarak ülkemizde 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 51 bin 675 oldu. Peki Yasaklar geri gelecek mi? Omicron varyantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar olacak mı, son durum ne?

Yasaklar geri gelecek mi, son durum ne? Omicron varyantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar olacak mı?

YASAKLAR GERİ GELİR Mİ?

Yasakların geri gelmesine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Yasakların geri gelmesine dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamaları

VAKALAR 4 KAT ARTTI

Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10'luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz.

TEDBİRLERİMİZİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ

Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir.

Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor.

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Yasaklar geri gelecek mi, son durum ne? Omicron varyantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE KISITLAMALAR OLACAK MI?

Uzmanlar vaka sayısının daha da artabileceği endişesi taşırken; AVM, restoran ve konserlere girişte mutlaka aşı şartı getirilmesi gerektiği fikrinde birleşiyor. En son gerçekleşen toplantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve diğer yasakların geri gelip gelmeyeceğine dair bilgi bulunmuyor.

Yasaklar geri gelecek mi, son durum ne? Omicron varyantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar olacak mı?
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Yasaklar geri gelecek mi, son durum ne? Omicron varyantı sonrası sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar olacak mı?
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