Yaşayan Osmanlı sanatı "çini"

"Minyatür Osmanlı'da sahne canlandırma, tezhip ise hat süsleme sanatıdır"
Minyatür Osmanlı'da sahne canlandırma ve tezhibin ise hat süsleme sanatı olduğunu söyleyen tezhip ve çini öğretmeni 28 yaşındaki Berna Saraç, "Bir Osmanlı sanatı olan tezhip ve minyatür hiçbir şekilde formu bozulmayan her şeyin el ve hayal gücüyle yapıldığı bir sanattır. Minyatür Osmanlı'da sahne canlandırma sanatıdır. Savaş, kutlama, gibi sahnelerin belirli biyografilerde çizip canlandırıyoruz. Bu sanat da ezme altın tozu, guaj boya ve taş sulu boyalar kullanılır.