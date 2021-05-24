Yaşayan Osmanlı sanatı "çini"

Tezhip ise minyatür ile karıştırılarak da kullanılır çünkü Osmanlı sanatının uzun yıllar boyunca yaşamasını hedefliyoruz. Tezhip hat süsleme sanatı olarak geçiyor. Tezhip ve minyatürü bazen bir objeye, cama, ahşap bavula, duvara ve aynaya işleyebiliyoruz ama tezhip genelde altın tozu ile hat süslemeye daha çok yakışıyor. Buradaki çalışmaların tasarımları bana aittir. Her öğrencimin kendi evinde kendine has çalışması ve tasarımlarının olmasını istiyorum. Bize verilen olanaklar doğrultusunda tezhibi ve minyatürü olabildiğince nesilden nesile aktarmayı amaçlıyoruz. Şu ana kadar 100'e yakın öğrenci yetiştirdim. Şu an pandemi nedeniyle toplamda 12 öğrencim var. Pandemiden önce daha kalabalık çalışıyorduk" dedi.