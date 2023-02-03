Haberler Yaşam Yayın tarihi belli oldu! Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 03.02.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 13:24

Yayın tarihi belli oldu! Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Ay Yapım imzalı dizinin 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragman ile beraber yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturduğu dizinin yayın tarihi belli oldu. Bu gelişme sonrası Aile dizisi yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan, Serenay Sarıkaya'nın ise Devin karakteriyla izleyici karşısına çıkacağı yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle adından söz ettirecek. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yapıma dair tüm merak edilenler.