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Haberler Yaşam Yayın tarihi belli oldu! Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 13:24

Yayın tarihi belli oldu! Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Ay Yapım imzalı dizinin 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragman ile beraber yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturduğu dizinin yayın tarihi belli oldu. Bu gelişme sonrası Aile dizisi yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan, Serenay Sarıkaya'nın ise Devin karakteriyla izleyici karşısına çıkacağı yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle adından söz ettirecek. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yapıma dair tüm merak edilenler.

Yayın tarihi belli oldu! Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun zaman sonra ekranlara döndüren Show TV'nin yeni dizisi Aile'nin ikinci tanıtımı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Aslan karakterinin, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Derin'e, "Kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın" dediği fragman, seyircilerin ilgisini çekti. Oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayın tarihi de netlik kazandı. Bu noktada izleyiciler, aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları konu edinen dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Aile ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Yayın tarihi belli oldu! Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Aile dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin ikinci tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu.

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Yayın tarihi belli oldu! Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU! AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin uzun süredir merakla beklenen dizisi Aile'nin yayın tarihi belli oldu. Aile dizisi 14 Şubat 2023 Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yayın tarihi belli oldu! Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile dizisi, Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen dizi, varlıklı bir ail olan Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Yayın tarihi belli oldu! Aile dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Aile konusu nedir, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine;

Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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