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Haberler Yaşam 'Yaz neden gelmiyor?' sorusuna yanıt niteliğinde: Bilim insanlarından korkutan uyarı
Giriş Tarihi: 12.05.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 12:05

'Yaz neden gelmiyor?' sorusuna yanıt niteliğinde: Bilim insanlarından korkutan uyarı

Uzmanlardan korkutan iklim değişikliği uyarısı geldi. Son dönemlerde mayıs ayında hava sıcaklıklarının ortalamanın altında seyretmesi dikkatleri çekerken Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Atmosferde dünyanın başka yerlerinde anomaliler (normalin dışı değerler) var." diyen Türkeş atmosferdeki ekstrem hava olaylarının 5 kat arttığını söyledi...

’Yaz neden gelmiyor?’ sorusuna yanıt niteliğinde: Bilim insanlarından korkutan uyarı

Uzmanlar, küresel ısınmanın aşırı derecede sıcaklığın yanı sıra aşırı soğuk havanın yol açtığı afetlere de neden olabileceği uyarısında bulundu.

’Yaz neden gelmiyor?’ sorusuna yanıt niteliğinde: Bilim insanlarından korkutan uyarı

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, AA muhabirine, Türkiye'de mayıs ayında uzun yıllar sıcaklık ortalamasının altında değerler görüldüğünü söyledi.

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’Yaz neden gelmiyor?’ sorusuna yanıt niteliğinde: Bilim insanlarından korkutan uyarı

YÜKSEK ALANLARDA KAR YAĞIŞI

Düşük sıcaklıklar nedeniyle yüksek alanlarda kar yağışları görüldüğüne dikkati çeken Türkeş, şöyle konuştu:

"Bu dönemde aslında Türkiye'ye soğuk, yağışlı, fırtınalı hava koşullarını taşıyan polar cephe daha kuzey enlemlerde yer alırdı. Türkiye yavaş yavaş muson alçak basıncının Pakistan, İran üzerinden Türkiye'ye sokulduğu hava koşulları yaşardı. Fakat hala Doğu Avrupa, Karadeniz Havzası ve Türkiye'nin bir bölümünde soğuk hava koşullarına yol açan kuzeyli soğuk hava akımları etkili. Doğu Karadeniz, Kuzey Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hala soğuk hava yerleşmiş durumda. Bu da uzun yıllar sıcaklık ortalamalarına göre mayıs ayının daha soğuk geçmesine yol açtı."

’Yaz neden gelmiyor?’ sorusuna yanıt niteliğinde: Bilim insanlarından korkutan uyarı

GELECEK 10 GÜN İÇİNDE...

Türkeş, Türkiye'nin kuzey batısı, Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde gelecek 10 gün içinde uzun süreli sıcaklık ortalamalarından 2-4 santigrat derece daha soğuk hava koşullarının beklenebileceğini dile getirdi.

’Yaz neden gelmiyor?’ sorusuna yanıt niteliğinde: Bilim insanlarından korkutan uyarı

15 GÜN SONRA İSE...

Yaz sıcaklıkları için biraz daha zaman olduğunu anlatan Türkeş, "15 gün son yavaş yavaş Türkiye'de yaz koşullarına yol açabilecek hava tipleri Güneydoğu'dan başlayarak etkili olacak diye tahmin ediyoruz." dedi.

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