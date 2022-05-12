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'Yaz neden gelmiyor?' sorusuna yanıt niteliğinde: Bilim insanlarından korkutan uyarı
Giriş Tarihi: 12.05.2022 12:05
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
12:05
'Yaz neden gelmiyor?' sorusuna yanıt niteliğinde: Bilim insanlarından korkutan uyarı
Uzmanlardan korkutan iklim değişikliği uyarısı geldi. Son dönemlerde mayıs ayında hava sıcaklıklarının ortalamanın altında seyretmesi dikkatleri çekerken Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Atmosferde dünyanın başka yerlerinde anomaliler (normalin dışı değerler) var." diyen Türkeş atmosferdeki ekstrem hava olaylarının 5 kat arttığını söyledi...