’Yaz neden gelmiyor?’ sorusuna yanıt niteliğinde: Bilim insanlarından korkutan uyarı

YÜKSEK ALANLARDA KAR YAĞIŞI

Düşük sıcaklıklar nedeniyle yüksek alanlarda kar yağışları görüldüğüne dikkati çeken Türkeş, şöyle konuştu:

"Bu dönemde aslında Türkiye'ye soğuk, yağışlı, fırtınalı hava koşullarını taşıyan polar cephe daha kuzey enlemlerde yer alırdı. Türkiye yavaş yavaş muson alçak basıncının Pakistan, İran üzerinden Türkiye'ye sokulduğu hava koşulları yaşardı. Fakat hala Doğu Avrupa, Karadeniz Havzası ve Türkiye'nin bir bölümünde soğuk hava koşullarına yol açan kuzeyli soğuk hava akımları etkili. Doğu Karadeniz, Kuzey Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hala soğuk hava yerleşmiş durumda. Bu da uzun yıllar sıcaklık ortalamalarına göre mayıs ayının daha soğuk geçmesine yol açtı."