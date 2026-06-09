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Haberler Yaşam YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi açıkladı!
Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:07

YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi açıkladı!

Haziran ayı ile öğrenciler 2026 yaz tatili için geri sayıma başladı. Böylece "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. MEB 2025-2026 eğitim-öğretim takvimi ile öğrencilerin heyecanla beklediği dönem sonu için karne günü de ön plana çıktı. İşte velilerin organizasyonlarını şekillendirecek yaz tatili detayları…

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YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile eğitim yılının tüm ayrıntıları netleşti. Öğrenciler; okulların kapanış tarihi için heyecanlı bekleyiş içindeyken, yaz tatilinin başlangıcı ve karne günü planlanması ön plana çıktı. Okullardaki son zil sesi ile yaz tatili başlayacak ve eğitim dönemine ara verilecek.

YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi açıkladı!

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karneleri, 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Karne günüyle birlikte öğrenciler için yaz tatili başlayacak.

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YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi açıkladı!

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Uzun soluklu eğitim-öğretim döneminin ardından MEB takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak.

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YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi açıkladı!

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

9 Haziran bugün itibarıyla okulların kapanmasına 17 gün kaldı.

YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi açıkladı!

YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz MEB tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için resmi açılış tarihi açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında okulların 2026 Eylül ayında açılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEB

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