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YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi açıkladı!
Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:07
YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi açıkladı!
Haziran ayı ile öğrenciler 2026 yaz tatili için geri sayıma başladı. Böylece "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. MEB 2025-2026 eğitim-öğretim takvimi ile öğrencilerin heyecanla beklediği dönem sonu için karne günü de ön plana çıktı. İşte velilerin organizasyonlarını şekillendirecek yaz tatili detayları…