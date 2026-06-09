YAZ TATİLİ TARİHİ 2026 | Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile eğitim yılının tüm ayrıntıları netleşti. Öğrenciler; okulların kapanış tarihi için heyecanlı bekleyiş içindeyken, yaz tatilinin başlangıcı ve karne günü planlanması ön plana çıktı. Okullardaki son zil sesi ile yaz tatili başlayacak ve eğitim dönemine ara verilecek.